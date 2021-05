Exigen Morenistas que se cumpla encuesta de elección de candidatos

Veracruz, Ver.- Precandidatos a las alcaldías por los municipios de Veracruz, Alvarado y Xalapa por el partido Morena, se manifestaron una vez más en contra del proceso interno que ha realizado la dirigencia nacional y estatal de su partido.

Mario Vargas Pimentel, quien se registró para la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, acusó que en varios municipios se impusieron candidatos externos y se olviden de quienes fundaron el partido y han apoyado el proyecto de la cuarta transformación.

“Somos auténticamente fundadores de Morena, somos de las bases, somos militantes y estamos mucho muy molestos, no tanto con los aspirantes que han escogido nuestros dirigentes, sino más bien contra la convocatoria que no ha llevado a cabo bien la dirigencia nacional de Morena, más claro, las imposiciones de aspirantes externos”, expresó.

Tan es así que existe un gran número de recursos ante la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, aseguró el morenista.

En rueda de prensa aclaró que no está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de la Cuarta Transformación pero sí hay molestia con los dirigentes de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas que no llevaron a cabo tales encuestas, que era el método que se utilizaría para la selección de candidatos.

“Aquí están las pruebas, somos varios compañeros que muy claro ahorita lo mas importante es estar de acuerdo con nuestro presidente y su proyecto la Cuarta Transformación es por eso que nosotros queremos hacer nota al pueblo de Veracruz que nosotros no tenemos nada en contra de la 4T, al revés nosotros apoyaremos la 4T de AMLO pero con lo que no están de acuerdo son con los dirigentes de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas que no llevaron a cabo tales encuestas”, recordó.

Pese a ello, el entrevistado aseveró que no habrá voto de castigo contra su partido ni desertarán a otros partidos.

Sin embargo, advirtió que después del 6 de junio de la jornada electoral harán una restructuración de Morena para que al partido lo conformen las bases.

“Nosotros estamos con Andrés Manuel hasta lo último, después de las elecciones del 6 de junio nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestro partido, las bases, la militancia, vamos a tomar nuestro partido a base de votos y entonces va a haber Morena de las bases”, remató.