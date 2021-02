Exigen que alcalde cumpla saneamiento de basurero

El municipio de Emiliano Zapata genera 50 toneladas de basura al día y trasladar cada tonelada al relleno sanitario de Xalapa costaba 400 pesos, lo que arrojaba una cantidad de 400 mil pesos al mes, sin embargo cuando las autoridades de Xalapa decidieron no prestarles más el servicio el precio se incrementó a casi 900 mil pesos, pues tuvieron que llevarla hasta Villa Aldama, les dijo el alcalde Jorge Alberto Mier Acolt a vecinos de Pinoltepec, quienes temían la reapertura del relleno sanitario.

En reunión llevada a cabo en el domo de esa comunidad el lunes pasado, a la cual reporteros de Diario de Xalapa fueron invitados pero que a decir del alcalde no era necesario la presencia de la prensa, Mier Alcolt explicó que el riesgo de que el relleno sanitario ubicado en Pinoltepec se reabra es latente, sin embargo dejó claro que mientras dure su administración no se reabrirá.

El alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Mier Acolt, en reunión con vecinos de Pinoltepec | Foto: Eduardo Murillo

Recordó que el contrato con la empresa que maneja el relleno fue firmado en los últimos días de la administración pasada por 15 años y que la administración a su cargo ha estado luchando e incluso ha recibido amenazas, pero que si la comunidad le apoya, éste no será reabierto durante su mandato.

Habitantes de esa comunidad reiteraron que no permitirán la reapertura puesto que no han podido sanear el daño causado a la zona donde se ubican los nacimientos de agua, la Poza Azul, la Cueva y el Archipiélago, así como porque los terrenos no son los idóneos por los escurrimientos hacia los nacimientos de agua.

Mier Acolt les aseguró que no podrían reabrir el relleno sanitario por autoritarismo, así como que tampoco han firmado un convenio con la empresa y mucho menos recibido dinero.

Sin embargo, les explicó que el problema de la generación de basura es grave por lo que se echará a andar un programa de separación de los residuos, porque la basura orgánica que representa el mayor peso, al revolverse con la inorgánica, plomo, entre ésta, genera los lixiviados tóxicos.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

En ese contexto, Mier Acolt dijo que se hará composta, que posteriormente se repartirá entre las comunidades.

El alcalde manifestó que no fue fácil que el municipio de Xalapa les permitiera nuevamente depositar los desechos en su relleno sanitario, por lo que les conminó a separar porque ningún pueblo quiere al relleno en sus terrenos y se tiene que ver dónde se depositará la cantidad de basura que generan todas las congregaciones.

Los vecinos por su parte, le recordaron al alcalde que no ha cumplido con el compromiso que adquirió de sanear la zona afectada, pero que se sumaban al proyecto que no debe ser sólo municipal sino regional debido al crecimiento de Xalapa hacia Emiliano Zapata.