Exigen sobrevivientes de Ayotzinapa celeridad en investigaciones

Veracruz, Ver.- "Las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa van bien, pero el proceso avanza lento", consideró el sobreviviente Omar García, quien visitó la ciudad de Veracruz para promover la consulta popular para saber si se enjuicia a expresidentes de México.

“Las investigaciones van adelante. De hecho ya hay muchas órdenes de investigación, nuevas líneas de investigación, restos enviados nuevos, trabajo con los sobrevivientes y las familias. Van bien pero van muy lentas”, declaró.

El entrevistado manifestó que la versión oficial de los hechos se contradice con investigaciones independientes y la postura de la Comisión Interamericana de derechos Humanos.

Local Periodistas de todo el mundo exigen justicia por crimen de Regina Martínez

“Hay mucha confusión, hay diversas versiones, eso es lo que todavía no se sabe lo que realmente pasó, por un lado está la versión de que la ex PGR de que a mis compañeros los tomaron los policías, los entregaron al narco y luego el narco los calcinó en un basurero, es la versión oficial, pero la versión de la Comisión Interamericana y las investigaciones independientes dicen que no pudo haber sido”, agregó.

Omar García narró parte de su versión de los hechos y refirió que en esa ocasión él y sus compañeros iban a tomar camiones en Chilpancingo, por la marcha del 2 de octubre, pero al no poder concretar su intención se fueron a Iguala, donde comenzó la persecución.

“Nosotros vimos a los policías y a los militares atacarnos, policías federales, municipales y estatales y hasta de protección civil. No entendemos porque el ataque, se supone que dicen que íbamos a boicotear un evento político y dos pensaron que éramos de un grupo rival al grupo rival del cartel que ellos protegían, entonces aun así estas versiones no coinciden porque todo mundo sabe que somos estudiantes de Ayotzinapa”, indicó.

El sobreviviente reconoció que a la fecha sigue siendo hostigado a través de líneas telefónicas y viviendo con temor, sin embargo no solicitará vigilara especial.

A siete años de los hechos, el joven afirmó que todavía se estigmatiza a los normalistas rurales del país y les siguen recortando presupuestos.

Omar García/Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

El llamado a las autoridades es que continúen las investigaciones, pues los sobrevivientes del caso están dispuestas a dar testimonios y declaraciones de los hechos.