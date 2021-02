Existe desorganización en aplicación de vacuna contra Covid-19: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.- El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, señaló que a casi un año de haber iniciado la pandemia por Covid-19 no se observa un avance en la disminución de contagios, además de que existe una desorganización en la aplicación de la vacuna contra esta enfermedad.

“Ya llevamos un año de este padecimiento y no ve que vaya a disminuir mucho, está la esperanza de la vacuna, pero también sabemos que con la vacuna su organización no ha sido muy adecuada y quienes han sido vacunados con la primera dosis se quedan esperando, pues no le llega la segunda, muchos están en la lista de espera, pero no hay, realmente es desorganización de quienes se encargan de proveer y eso todos lo conocemos y lo sabemos”, dijo.

En su homilía dominical, recordó que a lo largo de los siglos han existido otras pandemias, “hace cien años fue la gripe española, también tuvimos la influenza que quitó la vida a varias personas”.

“Siempre ha habido en la humanidad enfermedades muy contagiosas, nosotros ahora estamos viviendo esta pandemia ocasionada por el coronavirus y hemos visto los estragos que ha causado en la sociedad y las familias, hemos contemplado a tantas personas heroicas que han estado cerca de los enfermos tratándolos, médicos, enfermeras y personal sanitario”, expuso.

Manifestó que hace varios siglos fue la peste, la enfermedad que quitó la vida a cientos de personas y con la llegada de los españoles se presentó la tosferina y viruela, padecimientos que quitaron la vida de miles de personas.

Al hacer mención a la lepra, enfermedad de la que se hizo referencia en el evangelio de este domingo, indicó que tanto dicho padecimiento como el Covid-19 han provocado el fallecimiento de millones de personas.

“La lepra viene por una bacteria, en cambio el Covid se presenta por un virus, todavía se pueden curar los dos, pero con muchas dificultades y cuando se tarda mucho el tratamiento o el enfermo no se da cuenta lo más probable es que deje de vivir y los sabemos todos, lo hemos visto”, expuso.

Reyes Larios destacó la labor de los médicos, enfermeras y personal de salud que se ha convertido en héroes y mártires porque han fallecido por atender a los enfermos de Covid-19.

“Cuando estemos enfermos pongamos la confianza en el poder sanador de Dios y en la medicina, las personas profesionales y los remedios caseros, que a veces son tan eficaces como lo demás. Es normal que si hay una persona enferma se pueden contagiar los demás, por eso es indispensable cuidarse. Que Dios nos ayude para poder ver las epidemias como la que estamos viviendo, que nos de la sanidad que esperamos en estos tiempos”, agregó.