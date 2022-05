Más de 90 cuerpos sin identificar en panteón Palo Verde: Colectivo

En el panteón Palo Verde de Xalapa más de 90 cuerpos fueron enterrados y se encuentran sin identificación, dio a conocer Maria Elena Gutiérrez, integrante del Colectivo de Búsqueda Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Xalapa.

Tras la marcha que se realizó este día como parte de la exigencia de las madres para la localización e identificación de los cuerpos de sus hijos e hijas desaparecidas, indicó que la Fiscalía General del Estado ingresará nuevamente al panteón para recoger los cuatro cuerpos que dejaron integrantes de Servicios Periciales hace semana y media, cuando exhumaron cinco bolsas y únicamente se llevaron un cuerpo.

"Parece que este gobierno no tiene interés, tenía interés, oficialmente más de 90 y de lo otro, pues no sabemos porque aventaban bolsas, tapaban, la verdad es de terror como todo lo que está alrededor de Periciales, la Fiscalía aprobó que Periciales vaya a recoger los otros cuatro cuerpos", dijo.

Destacó que el cuerpo que se llevaron fue porque tenían una identificación del 2012, "batallaron para encontrar el punto, finalmente dijeron que era ese, al tercer cuerpo que sacaron le echaron agüita que encontraron, compararon la dentadura con una foto, pero no hicieron ningún procedimiento forense, ninguna prueba".

"Se llevaron uno sin identificación científica, le echaron agüita y dijeron que si era y dejaron los demás, dejaron las bolsas, sacaron cuatro cuerpos y se llevaron uno, hicimos una protesta, presentamos oficios rápido por el chat a los funcionarios, pero no hubo respuesta. Si estamos buscando a tantos desde hace años ¿Cómo es posible que hagan este tipo de cosas, que vuelvan a inhumarlos?, los volvieron a enterrar, ahí estábamos y no les importó. Del cuerpo que se llevaron todavía no da el match para avisarle a la familia", expresó

Mencionó que no se cuenta con ningún documento en el que esté establecido que se realizarán las búsquedas en Palo Verde; sin embargo, la Fiscalía señaló que se está haciendo un plan para realizar la búsqueda correspondiente.

Foto: Archivo | René Corrales | Diario de Xalapa

Recordó que desde el 2015 se ha solicitado que se lleve a cabo la revisión del panteón, ya que se tienen localizadas fosas.

"Tenemos localizadas fosas en donde se enterraron cuerpos sin saber quiénes eran, tenemos información oficial y datos de que ahí (en Palo Verde) era un tiradero, con Luis Ángel Bravo Contreras (exfiscal) nosotros supimos que había un tiradero clandestino de cuerpos", comentó.

Puntualizó que se tiene información de que durante la administración del exgobernador Javier "N" se generaron algunos puntos donde hay cuerpos.

"Ya identificados (puntos) tenemos tres que están cerca de Xalapa, hemos solicitado siempre que se abra el panteón de Palo Verde y en Actopan ya se va a realizar la búsqueda. A nivel nacional, los panteones municipales han servido para depositar cuerpos y no identificarlos, eso es a nivel nacional", mencionó.

Exigen a la Fiscalía General del Estado, la exhumación de cuatro cuerpos que fueron hallados este martes en una fosa común del Panteón Palo Verde | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

Recordó que en el Colectivo se están buscando a 29 hijos e hijas, algunos de ellos desaparecidos desde el 2018, "tenemos desaparecidos de este sexenio que se han sumado a los casos que ya teníamos registrados".

"Sigue habiendo desaparecidas y desaparecidos todos los días, es insoportable esto, el pueblo ya no aguanta, es una marcha pequeña, pero cuando el pueblo diga 'basta' el señor Gobernador deberá entender que los resultados son urgentes", agregó.