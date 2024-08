Exjueza Angélica "N" obtiene amparo; juez deberá analizar acusaciones en su contra

La exjueza de Control Angélica "N" obtuvo un amparo contra su vinculación a proceso por presuntos delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública.

¿Qué acusaciones hay contra la exjueza Angélica "N"?

La exjueza, quien fue candidata a la senaduría de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano, fue acusada de presuntamente beneficiar a Itiel "N", alias "Compa Playa", permitiéndole recuperar su libertad.

¿Por qué el juez federal le otorgó un amparo a la exjueza Angélica "N"?

Sin embargo, un juez federal le otorgó un amparo y ordenó revisar la decisión judicial emitida por un juez local, argumentando que los elementos para procesarla por los delitos ya mencionados no fueron debidamente justificados.

Ante ello, se determinó que el juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Décimo Primer Distrito, con sede en Pacho Viejo, debe realizar una nueva audiencia.

En la audiencia se tendrán que evaluar los datos de prueba presentados por la defensa de la exjueza en contraposición con los ofrecidos por el Ministerio Público, sin permitir un nuevo debate entre las partes.

Además, el juez deberá fundamentar y motivar si los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) son suficientes para sostener las acusaciones contra la exjueza.

Un juez federal le otorgó un amparo y ordenó revisar la decisión judicial emitida por un juez local | Ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cuándo fue vinculada a proceso la exjueza Angélica "N"?

Por estos delitos se le persigue a la exjueza desde febrero pasado, cuando fue vinculada a proceso porque la Fiscalía General del Estado la acusó de haber favorecido a Itiel "N" para que pudiera recuperar su libertad.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, en junio de 2024 la exjueza varió de manera irregular la medida cautelar de prisión preventiva a favor de Itiel "N", tras obtener un amparo, permitiéndole seguir su proceso en libertad.

Itiel "N" es señalado como responsable de los homicidios de Leonardo Hernández, conocido como "El Brujo", y de Eneas Pérez Ramírez, asesinatos registrados en 2018 durante un palenque clandestino en Playa Vicente.

Ante ello, se presentaron como pruebas cuatro constataciones realizadas por la exjueza, donde se muestra que gestionó la liberación de Itiel "N" del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ramos Arizpe, Coahuila.

Como parte del proceso fue presentado un video de más de seis horas de la audiencia en el cual la exjueza liberó a Itiel "N".

¿Qué ha dicho la defensa de la exjueza Angélica "N" sobre las acusaciones en su contra?

Por ello, la defensa de la exjueza ya declarado en varias ocasiones que la Fiscalía se encuentra molesta por su decisión de no vincular a proceso a Itiel "N", pese a que ella tenía libertad jurisdiccional para hacerlo si consideraba que no había suficientes pruebas, además de que el acusado obtuvo un amparo para lograr su libertad.

En febrero pasado la exjueza recibió como medidas cautelares la presentación mensual, una garantía económica de 200 mil pesos y la prohibición de salir del país sin autorización.

Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria, dentro del proceso penal 297/2023.

¿Cuál es el proceso abierto contra la exjueza Angélica "N"?

La exjueza Angélica tiene un proceso abierto por la presunta portación de arma de fuego, supuesto delito por el que ha sido requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar.

Fue candidata al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano en la segunda fórmula para representar a Veracruz. Ante ello, inició su campaña política el pasado 1 de marzo y concluyó el 29 de mayo.

Derivado de los actos intimidatorios que denunció, recibió protección de la Guardia Nacional, por lo que elementos de esta corporación la acompañaron en sus recorridos de campaña.

Durante la campaña, el pasado 3 de abril, fue requerida para declarar por el presunto delito que tiene abierto, presentándose a las oficinas de la FGR ubicadas en Xalapa.

“Para atender esta cita que me llega desde el día de antier (1 de abril) y que me citan para este 3 de abril en calidad de investigada y esto es, considero que derivado de la detención que me hiciera la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz el 5 de junio, donde ellos me sembraron un arma de fuego”, expuso en su defensa.

Además, señaló que interpuso una denuncia por tortura y desaparición forzada ante la FGR en la Ciudad de México sin tener avances de los resultados de la investigación.

La exjueza fue detenida en dos ocasiones, la primera detención ocurrió el lunes 5 de junio de 2023 a las 8:15 de la mañana en la colonia Lomas Verdes de la ciudad de Xalapa, y quedó en libertad la tarde del miércoles 7 de junio de 2023.

En julio de 2023 un juez concedió cambiar las medidas de la exjueza que la mantenían bajo prisión preventiva para que llevara su proceso en libertad | Ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

La segunda ocasión en que la detuvieron fue el viernes 16 de junio de 2023 al salir de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Fue acusada de presuntos actos de corrupción al liberar a Itiel “N”, alias “Compa Playa”.

En julio de 2023 un juez concedió cambiar las medidas de la exjueza que la mantenían bajo prisión preventiva para que llevara su proceso en libertad, lo anterior después de que fueron modificadas sus medidas cautelares, por lo que se le determinó prisión domiciliaria.

Tras ello, en agosto de 2023, un juez concedió la cancelación del proceso contra la exjueza, por lo que recobró su libertad y pudo ser candidata al Senado de la República