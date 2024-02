Al gobernador se le olvidó la lucha y de dónde provino, acusa exjueza

La exjueza y candidata de Movimiento Ciudadano (MC) al Senado de la República, Angélica Sánchez, afirmó que al gobernador Cuitláhuac García Jiménez se le olvidó de dónde provino y la lucha y se rodeó de corruptos e ignorantes, por lo que cualquier atentando contra su libertad es producto del odio que le tiene.

“Quiero dejar en claro que cualquier atentando contra mi libertad es producto del odio del señor gobernador. Queda claro que el señor gobernador no sabe, no tiene quién lo asesore y en primer término debo decir que el amparo indirecto promovido por mis abogados contra la vinculación a proceso en la que se analiza el fondo del asunto aún no hay resolución, pues el señor Cuitláhuac confunde que lo resuelto por un tribunal colegiado fue sobre la violación a la suspensión y ningún tribunal federal ha analizado la existencia de los delitos que se imputaron”, dijo.

En entrevista previo a ser citada en los juzgados de Pacho Viejo, agregó que con sus declaraciones insistentes en llamarla “delincuente”, el mandatario estatal, viola flagrantemente sus derechos fundamentales y ahora políticos.

“Porque la Constitución establece que todo imputado tiene a su favor la presunción de inocencia, por lo tanto, lo correcto es decir que soy una presunta inocente”.

Así, cuestionó por qué a las personas de su partido, “que han sido señalados de violación o abuso sexual ni siquiera los han citado, ¿por qué a ellos habiendo señalamientos de mujeres violentadas políticamente no lo han llevado a proceso? Es claro que el señor gobernador les falló a los veracruzanos incluyéndome a mi permitiendo a la policía y las fiscalías abusar de los ciudadanos”.

Dijo que les falló por no tener el mínimo conocimiento de la ley, ni asesorarse por personas que sepan de la ley sino “solo aduladores”.

“Lo que diga en torno a la ley el gobernador es basado en un desconocimiento total, qué hubiera pasado si cuando Duarte era gobernador y él protestaba, lo hubieran acusado a él de secuestrador, de homicida o de un delito contra las instituciones solo porque el entonces gobernador lo señalara con todo su poder, ¿eso querría decir él era culpable?”.

Por ello, remarcó que al gobernador se le olvidó de dónde provino, se le olvidó la lucha y se rodeó de corruptos e ignorantes, “no estaba preparado para lidiar con el poder que nunca tuvo y ahora al querer hacer su voluntad y ser exhibido su gobierno sale furioso contra mí, que soy una mujer que ha dedicado toda su vida a la judicatura sin una mancha en todo su historial y que solo hasta ser perseguida ahora me cuestionan", declaró.

Así dijo que no dudaría de que ahora se le “fabriquen” nuevos delitos por un Poder Judicial sometido y una presidenta del Poder Judicial “que solo sabe vestirse de color guinda y querer quedar bien con el gobernador y anteriormente con el secretario de Gobierno con quien presumía su cercanía”.

“Ya me quitaron una vez la libertad, ¿qué me van a quitar ahora, la vida?”, agregó la exjueza en entrevista.

Criticó que García Jiménez parece creer saber más que organismos internacionales como la ONU, jueces federales que la han amparado, y ciudadanos que han denunciado abusos de autoridad por parte de la policía y la Fiscalía.

La exjueza compareció este martes ante un juez de control por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y su abogado, Ricardo Aguilar Rodríguez, señaló que no hay elementos para solicitar prisión preventiva y que la FGE busca proceder pese a que no se ha agotado un amparo del año pasado.

Por ello, refirió que la Fiscalía no debería haberla citado sin una resolución definitiva del amparo tramitado en 2023.