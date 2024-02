Exjueza está en espera de medidas de protección; insiste en tener temor

La exjueza y aspirante al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Angélica Sánchez, dijo que solicitó medidas de protección por lo que será el próximo fin de semana, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) dé respuesta a ello.

En entrevista explicó que hizo la solicitud para poder competir en las próximas elecciones del próximo 2 de junio libremente y sin temor.

"Ya pedí medidas de protección. Este fin de semana será mi evaluación de riesgo en la Ciudad de México. Estas medidas me las otorga el INE, al ser mi elección de carácter federal porque voy para el Senado de la República".

Exjueza afirma que tiene temor

Insistió en que teme por su vida por levantar la voz porque sabe que la autoridad es capaz de inventarle cualquier cosa como lo han hecho con otros personajes, pero que no se va a detener.

Sostuvo que no ha recibido amenazas, y consideró que el hecho de que los medios de comunicación estén dando seguimiento a su caso la ha blindado.

“Sí temo porque sé de lo que son capaces, si fueron capaces de inventarme un delito contra las instituciones de seguridad pública, delito contra la salud, les resultaría hasta risible pensar que yo soy una persona que anda armada, siendo juez, podría hacerlo con un permiso especial, pero nunca me he valido de ello”.

Recordó que el pasado 12 de marzo fue vinculada nuevamente a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por lo que ya había vinculada en junio del año pasado, lo que consideró se trata de represalias en su contra.

“Esto lo tomé como una represalia del gobierno actual porque tenemos interpuesto un recurso de revisión contra la vinculación a proceso de junio del año pasado que tiene que revisar un tribunal colegiado y que no se ha resuelto (…) esto no puede ser, es una clara violación a mis derechos fundamentales, ellos dicen que esto no es por mis aspiraciones políticas, pero les incomodó bastante porque a mí no me van a callar para poder decir lo que hicieron en mi contra”.

Asimismo, dijo que los jueces están siendo coaccionados para resolver a favor de lo que pide la Fiscalía General del Estado.

“Esto con el solo objetivo de que ellos reporten números, entonces los jueces de Veracruz están siendo obligados lamentablemente a resolver de determinada manera porque ya no hay plenitud de jurisdicción, ya no tiene ese libre albedrío como debería ser y es muy triste que esto está sucediendo en el estado de Veracruz”.

Cuestionó el hecho de que digan que el Poder Judicial se coordinada con el Fiscalía General del Estado pues se trata de organismos autónomos “y si el Poder Judicial observa que una carpeta de investigación está mal integrada, no le voy a estar corrigiendo la plana a la fiscalía, o ayudando, por qué no dice también vamos a coordinarnos con la defensoría pública, eso no lo dice, no debería estarse coordinando”.