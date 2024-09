Elección de jueces y magistrados afecta al pueblo; llegarán personas sin preparación, dice exjueza

XALAPA, Ver.- La exjueza del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, quien tiene abierto un proceso por los presuntos delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública, señaló que ante la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación su proceso legal podría atrasarse, debido a la detención de los términos legales para la atención a los casos.

Aunque dejó en claro que apoya el movimiento de lucha que han emprendido los trabajadores en la defensa de sus derechos, al exjueza indicó que sí habrá algunas afectaciones para los casos que se encuentran en análisis.

Recordó que su proceso legal tiene alrededor de 14 meses y a la fecha sigue esperando que se emita una resolución definitiva, “yo sé que los procesos son largos, pero lo mío era para que avanzara mucho más rápido, ahorita estábamos en espera de la atención del juez a la resolución de amparo en los términos marcados”.

Manifestó que desafortunadamente siempre hay una “tendencia para dañar y no dudo que al juez le estén marcando una línea para seguirme perjudicando”.

“El único problema que se genera es que va a haber más rezago, ya hay rezago, los Tribunales federales van resolviendo de manera atrasada, a veces un amparo puede tardar seis meses, ocho meses, un año, y eso que ellos trabajan de manera ardua, prácticamente se la viven en la oficina, lo que pasa es que hay escasez de personal, por eso tienen este rezago”, dijo.

¿Qué dijo la exjueza Angélica Sánchez sobre su proceso abierto?

La exjueza puntualizó que, además, tiene abierto un proceso ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de portación de arma de fuego. Mencionó que por este caso tiene programada una audiencia para el 30 de agosto, la cual desconoce si se dará o no.

“En ese asunto nosotros aportamos pruebas también y estábamos a la espera de esta diligencia del 30 de agosto, pero no sé si se vaya a celebrar la audiencia”, expresó.

Asimismo, expuso, tiene interpuesto un recurso de revisión en el Tribunal Colegiado de Veracruz contra la vinculación a proceso que le fue dictada por un juez de Pacho Viejo, por la cual obtuvo un amparo que fue refutado por la Fiscalía General del Estado con la posibilidad de que ella se adhiera para poder defenderse.

“Por mi vinculación a proceso, la que me dictaron en Pacho, ya me concedieron un amparo para efectos y como la Fiscalía no estuvo de acuerdo se fue a revisión, interpusieron un recurso de revisión, el cual se debe resolver en el Tribunal Colegiado en Veracruz, yo me voy a adherir a ese recurso de revisión en el momento que me notifiquen que puedo hacerlo, pero este término queda suspendido, por lo tanto, mi proceso está estancado”, comentó.

Hizo un llamado a las autoridades para permitir el diálogo con los trabajadores, jueces y magistrados, “el partido en el poder no ha sido accesible, ellos dicen que la reforma va así, entonces es una imposición”.

Consideró que se deben escuchar todas las voces que hacen uso de la impartición de justicia, “la elección de jueces y magistrados afecta al pueblo porque van a llegar a esos cargos personas que no estén preparadas para este cargo”.

De la misma forma, pidió empatía a la población hacia la lucha que tienen los trabajadores hacia la autonomía del Poder Judicial de la Federación y sus derechos laborales.

“A pesar de esta situación no puedo decir que no apoyo al Poder Judicial Federal en esta manifestación que están haciendo, es la manera en que pueden hacerse oír y creo que lo que necesitamos los mexicanos es empatía hacia ellos, ojalá que los que están ahorita nunca necesiten de un amparo porque es la única arma que tenemos para luchar contra las autoridades que son arbitrarias”, mencionó.





El caso de la exjueza Angélica Sánchez

Hace unos días la exjueza de Control obtuvo un amparo contra su vinculación a proceso por presuntos delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública, por lo que un juez federal pidió al juez de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, revisar la decisión judicial emitida, argumentando que los elementos para procesarla por estos delitos no fueron debidamente justificados.

La exjueza, quien fue candidata a la senaduría de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano, fue acusada de presuntamente beneficiar a Itiel "N", alias "Compa Playa", permitiéndole recuperar su libertad.

Sin embargo, se determinó que el juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Décimo Primer Distrito, con sede en Pacho Viejo, debe realizar una nueva audiencia para evaluar los datos de prueba presentados por la defensa de la exjueza en contraposición con los ofrecidos por el Ministerio Público, sin permitir un nuevo debate entre las partes.

Además, el juez deberá fundamentar y motivar si los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) son suficientes para sostener las acusaciones contra la exjueza.

Angélica tiene un proceso abierto por la presunta portación de arma de fuego, supuesto delito por el que ha sido requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar.

Fue candidata al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano en la segunda fórmula para representar a Veracruz. Ante ello, inició su campaña política el pasado 1 de marzo y concluyó el 29 de mayo.

Derivado de los actos intimidatorios que denunció, recibió protección de la Guardia Nacional, por lo que elementos de esta corporación la acompañaron en sus recorridos de campaña.

Durante la campaña, el pasado 3 de abril, fue requerida para declarar por el presunto delito que tiene abierto, presentándose a las oficinas de la FGR ubicadas en Xalapa.

La exjueza fue detenida en dos ocasiones, la primera detención ocurrió el lunes 5 de junio de 2023 a las 8:15 de la mañana en la colonia Lomas Verdes de la ciudad de Xalapa, y quedó en libertad la tarde del miércoles 7 de junio de 2023.

En julio de 2023 un juez concedió cambiar las medidas de la exjueza que la mantenían bajo prisión preventiva para que llevara su proceso en libertad.

La segunda ocasión en que la detuvieron fue el viernes 16 de junio de 2023 al salir de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Fue acusada de presuntos actos de corrupción al liberar a Itiel “N”, alias “Compa Playa”.

En julio de 2023 un juez concedió cambiar las medidas de la exjueza que la mantenían bajo prisión preventiva para que llevara su proceso en libertad, lo anterior después de que fueron modificadas sus medidas cautelares, por lo que se le determinó prisión domiciliaria.

Tras ello, en agosto de 2023, un juez concedió la cancelación del proceso contra la exjueza, por lo que recobró su libertad y pudo ser candidata al Senado de la República.

Angélica Sánchez Hernández era jueza del Distrito de Cosamaloapan del Poder Judicial del Estado de Veracruz, cargo de diez años que concluyó en junio de 2023 sin ser renovada por un segundo periodo de cinco años, pese a que la Ley local lo permite, ya que en ese momento el proceso judicial en su contra ya estaba activo.