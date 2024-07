Tratamiento de aguas residuales, tema pendiente en Veracruz con impacto ambiental

Veracruz, Ver.- En medio de los señalamientos que recaen de parte de autoridades estatales en contra de las empresas Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB)-operadoras del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo-, especialistas en materia ambiental, así como empresarios, coinciden en la urgencia de atender la situación de fondo.

¿De qué señalan al Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB)?

La Procuraduría de Medio Ambiente del Estado (PMA) ha señalado a ambas empresas de no dar el tratamiento adecuado a las aguas residuales que se generan en los tres municipios mencionados, así como la necesidad en la ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Incluso, a finales del 2022, la dependencia realizó la clausura de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona norte de la ciudad de Veracruz por incumplir con el tratamiento adecuado de los residuos, además de emitir diversas recomendaciones para hacer funcionar bien la infraestructura.

El empresario hotelero Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, coincidió en que existe deficiencia en el servicio de saneamiento por parte de las empresas privadas.

Sin embargo, afirmó que no es un tema nuevo, pues cuando se suministraba el servicio por la paramunicipal Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), que era una empresa pública, existía el mismo problema.

"Es un tema muy antiguo, que siempre se dice que los hoteleros deben tener su planta, pero la realidad es que no es por eso, si volteamos a ver otros sectores como el industrial y el ganadero, son sectores que contaminan mucho más, no por eso los hoteleros no tenemos que cumplir, pero si se hace un análisis no creo que seamos los que más contribuimos a la contaminación".

El empresario consideró que las autoridades deberían de predicar con el ejemplo y brindar el servicio que corresponde a las viviendas, porque los usuarios pagan sus impuestos y su servicio, ya sea asumiendo el compromiso u obligando a las concesionarias a cumplir con el servicio.

La Procuraduría de Medio Ambiente del Estado (PMA) ha señalado a ambas empresas de no dar el tratamiento adecuado a las aguas residuales | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Para lo anterior urgió a que las autoridades se pongan de acuerdo y no politicen el tema.

¿Cuáles son algunas afectaciones de no dar tratamiento a las aguas residuales?

José Antolín Aké Castillo, investigador titular del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, afirmó que no dar tratamiento adecuado a las aguas residuales ha generado efectos en el medio ambiente marino que ya son visibles en afluentes como el río Jamapa y en el mar.

Entre los efectos que se pueden percibir a simple vista es la presencia de un mal olor, aguas turbias, aguas que se ven sucias en la zona de la bahía y la desembocadura de dicho río.

"A largo plazo tenemos efectos que son más marcados, que afectan a la flora y fauna marina, en nuestro mar tenemos el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano que recibe gran cantidad de sedimentos y eso ya es un problema, pero a eso le sumamos la gran cantidad de desechos que recibe como son de pesticidas, desechos de la industria y bacterias de desechos fecales por las aguas que no están bien tratadas".

No hay una verdadera política de tratamiento de aguas residuales y eso finalmente provoca que las descarguen a los ríos | Foto ilustrativa: David Bello / Diario de Xalapa

"La fauna que puede moverse evita la mala calidad del agua, pero aquellas que no pueden moverse como los corales, tienen que enfrentar el embate de esas aguas residuales que no son saneadas".

Sin embargo, el especialista explicó que es un problema complejo. Explica que para entender la situación hay que saber que en los hogares se generan dos tipos de aguas residuales que son las aguas grises, las que se desechan en actividades como el lavado de ropa o en el baño, así como en la cocina.

Mientras que las aguas negras son las que desde su origen están contaminadas con materias fecales.

"El problema es que desde el diseño de cómo desalojamos estas aguas, pues finalmente tienen un mismo punto de llegada, entonces se vuelve un problema más complicado, porque no solo hay que sanear el agua en el punto de quitarle sólidos, quitarle grasas, quitarle jabón, sino también quitarle todas esas bacterias, todo este proceso cuesta dinero y se viene el problema para que el gobierno tenga que invertir en las plantas de tratamiento de aguas residuales", explicó.

En la recomendación plantea que es necesario poner en marcha todas las medidas de mitigación y prevención en los casos en que no se traten las aguas residuales | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En ese sentido, señaló que se trata de un problema complejo que no depende únicamente de las empresas concesionarias, sino de que las autoridades y la sociedad civil establezca el tratamiento de las aguas residuales como una prioridad. Entre otras cosas, destinar el presupuesto necesario para este rubro, así como involucrar a especialistas en diversas materias que puedan atender el tema con una mejor claridad.

"Pero el problema es más de fondo, porque la población sigue creciendo y mientras no se haga una debida planeación del crecimiento de la mancha urbana, se va seguir incrementando este problema, se incrementa la necesidad de aguas y se incrementa el volumen de agua que estamos usando".

"A veces no es cuestión de presupuesto, sino falta de personal cuando hay otros problemas en la agenda que son más prioritarios".

Con el panorama actual, el especialista dijo que lo inmediato sería la construcción de más plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que es evidente que en municipios como Boca del Río, con la cantidad de población que tiene, la infraestructura que tiene es insuficiente.

Autoridades estatales han expuesto diversos señalamientos en contra de las empresas Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

La presidenta de la Canirac Veracruz-Boca del Río, Abigail Guzmán Hernández reconoció que tanto la empresa Grupo MAS como CAB han sido rebasadas por las necesidades en el manejo de agua de la zona metropolitana, principalmente por el crecimiento urbano acelerado.

Sin embargo, dijo que las autoridades tienen el deber de no desatender la situación y ponerse de acuerdo para obligar a las concesionarias a cumplir.

"Es algo que se tienen que poner de acuerdo para empezar a tomar cartas en el asunto para hacer mejor su trabajo, si ya tienen una concesión se tienen que comprometer a cumplir con lo que están obligados y las autoridades vigilar que se cumpla con lo que se debe cumplir".

Sobre la responsabilidad de las empresas para cumplir con el tratamiento de las aguas residuales, señaló que desde hace varios años los restauranteros han asumido su responsabilidad y a nivel municipal hay reglamentación para que esté sector use trampas de aceite en sus coladeras y evitar la contaminación con este insumo.

Ha generado efectos que ya son visibles en afluentes como el río Jamapa y en el mar | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

"Las trampas de grasa ya están dentro de los reglamentos municipales y todos los restauranteros deben cumplir con ese lineamiento... en el caso de los restaurantes son negocios pequeños, no se requiere cubrir esa necesidad, pero si estamos trabajando desde hace algunos años en ese sentido con la implementación de trampas de grasa y, bueno, se ha dado seguimiento de que los compañeros tengan esas trampas de grasas en los negocios".

La líder de empresarios reiteró que atender el servicio de agua para dar eficiencia en el suministro es un tema que debe ser prioritario, ya que afecta a todos los usuarios.

“Nosotros tuvimos en la temporada de estiaje un problema complicado con los costos de las pipas, muchos tuvimos que recurrir a esa medida por la falta del agua, el año pasado tuvimos fuertes problemas por la falta de agua en el mes de mayo y en este año que pensamos que no se podía superar, se duplicaron las necesidades".

Cabe señalar que se buscó los pronunciamientos de ambas operadoras de agua, así como de las autoridades municipales, pero no atendieron la solicitud.

