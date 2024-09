Rodríguez Prats pide rescate del PAN tras "traición" de Miguel Ángel Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- El exsenador de la República por Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats conminó a los auténticos panistas a rescatar el partido y no dejarse deslumbrar ni engañar por externos que toquen la puerta.

En rueda de prensa, realizada en conocido café del centro de Veracruz, el panista reconoció que la “traición” del senador Miguel Ángel Yunes Márquez sí le pegó al partido, pero aseguró que con la renovación de la dirigencia nacional en puerta, es la oportunidad de componer las cosas.

¿Qué dijo el exsenador Juan José Rodríguez Prats sobre Miguel Ángel Yunes Márquez?

Consideró que luego de esta situación, el PAN debe evaluar a las personas que “toquen a la puerta” para no caer en el error como ocurrió cuando Miguel Ángel Yunes Linares ingresó a las filas del partido cuando ya no tuvo oportunidad en el PRI.

Dijo que se debe analizar a la persona que desea ser parte del PAN para asegurar que es competitiva, si va a ganar la elección y cuál será su precio.

“Miguel Ángel Yunes Linares no nos engañó, cuando vio que no tenía posibilidades en el PRI y se había confrontando con Dante Delgado vino un conflicto y vio la posibilidad de venir al partido, yo estaba en el CEN cuando se discutió el acceso de Yunes al partido, inclusive yo lo señalé que no nos fuéramos en el engaño de que vinieran y tocaran las puertas, ahí está el problema, ¿qué debe hacer un partido cuando alguien toca la puerta? Tenemos que ver si es competitivo, si puede ganar, pero no a cualquier precio”, expresó.

Aseguró que Yunes Linares deslumbró a la dirigencia de aquella época y no solo se le dio entrada, sino que se le regaló el partido.

“Yunes Linares simplemente deslumbró a la dirigencia y no tan solo se le dio entrada, se le regaló el PAN de Veracruz, porque Miguel Ángel Yunes vino a designar candidaturas, metió a toda su familia, aplastó al PAN, ¿qué buscamos con Adriana Dávila? Rescatar al PAN porque ellos amenazan de seguir en las filas del partido”, expuso.

El exsenador de la República por Acción Nacional, Juan José Rodríguez Prats se pronunció por el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Mencionó que se va a luchar contra vicios y cuestiones de cultura política pero el objetivo, según él, es rescatar el pensamiento de Manuel Gómez Morin para hacer frente a la decadencia política que vive el país.

En cuanto al nuevo gobierno federal que entrará este 1 de octubre, el panista opinó que hay expectativa por lo que dirá la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, pues no se sabe si pondrá su sello personal o será la que transmita la orden del presidente saliente.

