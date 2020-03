Exsíndica de Actopan tiene derecho a acudir a tribunales por su detención: Rubén Ríos

XALAPA, Ver.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, consideró que si la exsíndica de Actopan, Jazmín "N", considera que existió una violación a sus derechos puede acudir ante un juez para revocar su detención, ejecutada ayer.

Aunque dijo que legalmente no se tiene conocimiento de que la exsíndica haya sido detenida previo a la sesión extraordinaria, donde se aprobó la revocación de mandato en su contra, si la exservidora considera que hubo violaciones a sus derechos puede actuar legalmente.

Yo estaba en sesión, no son hechos propios, lo desconozco, ni lo afirmo, ni lo niego, son hechos que le corresponden a la Fiscalía

Ayer se habría dado a conocer que la exsíndica fue detenida en una plaza comercial, previo a que el pleno del Congreso local aprobara su revocación de mandato, por lo que, en su defensa, ella argumentó que por este motivo no pudo presentarse para su defensa ante los legisladores.

Si alguna detención fue violando, conculcando garantías de legalidad, tienen expedito de interponer los juicios de garantías a través de los amparos indirectos

expuso el legislador al respecto

Argumentó que no puede señalar si los elementos de la Fiscalía General del Estado actuaron de forma indebida con la detención de la exservidora pública, por lo que deberán ser los jueces quienes decidan.

Quien lo tiene que analizar es un juez de Distrito, yo no podría opinar porque estaba en la sesión, desconozco los elementos, no me puedo basar en información de terceros, de testigos de oidas, no tengo ese conocimiento, serán los jueces de Distrito y si hay violación de garantías, adelante, que se proceda conforme a derecho. No tenemos legalmente conocimiento de que haya sido detenida, fuera de un procedimiento legal y por ello no podemos justificar la ausencia de ella en el pleno