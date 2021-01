Exsíndica de Medellín renuncia al PAN y acusa imposiciones

Boca del Río, Ver.- Tras informar su salida de las filas del Partido Acción Nacional (PAN), la exsíndica de Medellín Betsabe Solís Neri denunció que la actual administración que encabeza el Presidente Municipal, Hipólito Deschamps Espino Barro gobierna con puros amigos que ni siquiera viven en el municipio.

En conferencia de prensa indicó que ella al igual que otras compañeras mujeres fue víctima de violencia de género por parte del alcalde quien al parecer solo le gusta trabajar con personal masculino.

Incluso comentó que en estos últimos días ha sido acosada y hostigada por gente cercana al edil y aunque trató de buscar hablar con el dirigente estatal, Joaquín Guzmán Avilés, este no se ha dado el tiempo para atenderla.

“Hace justamente un año durante un evento, después de tomar la voz el alcalde se fue contra mi por mi participación, me agredió y yo lo deje pasar no presente ninguna denuncia, pero ahora me han estado llamando y buscando que me quieran buscar faltas administrativas cuando el ORFIS nunca me llamó después de mi gestión como síndica, quieren buscarme algo para inhabilitar, por eso tome la decisión de renunciar por todas las cosas que se están presentando” explicó.

Acusó que el presidente municipal trabaja con personal que no pertenece a Acción Nacional, sino que todos son sus amigos y ninguno vive en el municipio por lo que desconocen los problemas reales de la ciudad, sus necesidades y no hay atención para la gente.

Mencionó que desde el municipio ya formó un bloque con todos los amigos del presidente para apoyar a Gabriel Cárdenas Guízar para dejarlo en el cargo y toda la publicidad en redes sociales está siendo costeada por el ayuntamiento.

“En el ayuntamiento se inventaron un nuevo cargo que es el de jefe de gabinete y de ahí salen todos los gastos para la publicidad del alcalde y de Gabriel Cárdenas que lo están impulsando para dejarlo en el cargo, para las mujeres están cerradas todas las puertas para participar”, agregó.

No descartó que en los próximos días se presente una desbandada de militantes a unas semanas del arranque del proceso electoral ya que hay muchas inconformidades con las imposiciones del alcalde.