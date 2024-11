Exsubdirector del Registro Público de la Propiedad fue absuelto de acusaciones

Xalapa, Ver.- El exsubdirector del Registro Público de la Propiedad, Leandro Zamora Fernández, quien fue investigado como presunto responsable del delito de abuso de autoridad, en agravio del servicio público, obtuvo la no vinculación a proceso, tras haberse desahogado el expediente 481/2024 en la Sala de Juicios Orales con sede en Pacho Viejo; la denuncia "fue hecha solo de mala fe", sostiene.

La información de su captura fue dada a conocer públicamente por la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 19 de octubre y debido a que, según él, hubo irregularidades en su captura, solicitó el derecho de réplica para aclarar su situación.

De acuerdo con autoridades ministeriales, Eleazar estaría involucrado en el despojo de un terreno. Al respecto, el aludido señala: "la orden de aprehensión antes mencionada fue solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, data del 19 de junio de 2024, de esa fecha y hasta el mes de octubre de 2024, he estado en al menos 10 ocasiones en la ciudad de Xalapa, pero no fue hasta el momento en que de manera tramposa la directora general pretendió impedir mi participación en tal audiencia".

También dice que es falso que la autoridad judicial legalizara su captura y que ordenara mantenerlo en prisión

Incluso, asegura que ejecutaron una orden de aprehensión en su contra, sin haber existido previamente una citación u orden de comparecencia, tal y como lo ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales.

También dice que es falso que la autoridad judicial legalizara su captura y que ordenara mantenerlo en prisión.

Incluso, agrega que no cometió despojo de terrenos y que en ningún momento cometió delito alguno y que mucho menos estuviera preso o fuera condenado a "seguir" en la cárcel; "es más, fui absuelto por no haberse constituido la comisión de un delito".

También manifiesta que su salida de la Subdirección del Registro Público de la Propiedad "fue ordenada personalmente por el exsecretario de Gobierno (Éric Cisneros Burgos) sin dar algún tipo de explicación, pero cabe resaltar que no se encontraron ningún tipo de observaciones por parte de mi sucesora".

"Es pertinente aclarar que no existieron actos irregulares desde la Subdirección del Registro Público de la Propiedad cuando esta estuvo a mi cargo, tan es así que el Juez de Control determinó no vincularme a proceso al no acreditarse la existencia de la conducta que se me imputaba, que era abuso de autoridad", insiste.

Además, manifiesta que tampoco hubo el delito de despojo "como incorrectamente aluden en la nota".

Con base en la resolución del juez, precisa: "no fue falta de pruebas, no fueron irregularidades en el procedimiento, sino que simple, sencilla y llanamente no existió la conducta señalada, es decir, la denuncia fue hecha solo de mala fe y con un ánimo de golpearme políticamente".