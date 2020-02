Extorsión y abigeato entre los productores citrícolas y ganaderos: Sedarpa

BOCA DEL RÍO, Ver.- Tras el asesinato de una familia ganadera en el municipio de Playa Vicente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) Eduardo Cadena Cerón, reconoció qué hay reportes de extorsión y abigeato entre los productores.

En entrevista detalló que las extorsiones se han presentado en los empresarios citrícolas y el abigeato con los productores ganaderos.

Explicó que todas las denuncias son tornadas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Gobierno para su análisis e investigación.

Indicó que la Subsecretaria de Ganadería tiene un lugar en las mesas de construcción para la paz

Extorsiones y algunos problemas de abigeato pero cómo podrán entender nosotros no las hacemos públicas, se las hacemos llegar a la Secretaría de Seguridad Pública (..) Los citricultores tienen problemas de extorsión, pero son temas que yo no puedo tratar porque no soy secretario de gobierno ni de seguridad pública

Mencionó que los problemas de abigeato se dan en todas las regiones del estado y se incrementa en el sur y centro del estado.

Sin embargo insistió que son datos que deben ser consultados con los titulares de la Seguridad Pública y de Gobierno.

Yo soy el secretario de Desarrollo Agropecuario y para la próxima pregunten más del campo

Cadena Cerón encabezó los trabajos de la creación de dos cooperativas regionales de productores de maíz por parte de la Fundación para el Desarrollo Rural para el Campo (Educampo).

Señaló que estas cooperativas ya están encadenas con grandes empresas de consumo como Walmart, Chedraui y otras.