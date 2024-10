Extrabajadora denuncia despido injustificado en la SSP; la acusan de desviar 5mdp

Xalapa, Ver.-La extrabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Mayra Vanesa Osorio Morales, acusó haber sido despedida injustamente desde el pasado 13 de septiembre del presente año, por presuntamente incurrir en un desvío de 5 millones de pesos.

Recordó que llevaba trabajando 10 años en el lugar y se desempeñaba como encargada del archivo hasta que fue acusada sin sustento.

De su despido responsabilizó al jefe de la unidad administrativa de la Secretaría, al encargado de la oficina de combustibles y al jefe de recursos materiales y servicios generales.

"Solicitaron por escrito mi renuncia, adjudicandome un desvío de 5 millones de pesos en el área de combustibles".

Explicó que dentro de la SSP, hay unas tarjetas que tienen una clave para entrar al sistema "y ellos adjudican eso, que yo desvíe 5 millones de pesos de marzo a septiembre".

Agregó que el día que ellos solicitaron su renuncia, ella les pidió pruebas de sus dichos que nunca presentaron.

"Hasta el momento ni hay una denuncia ante mi persona en la Fiscalía por ese desvío, nunca me presentaron nada simplemente me quitaron mis credenciales para el acceso a la institución".

¿La extrabajadora despedida de la SSP interpuso una queja ante la STPS?

Expuso que recurrió ya al Tribual de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, el representante jurídico de la SSP no dio una respuesta favorable, por lo que el proceso legal continúa, "voy a seguir hasta que se llegue a las últimas consecuencias porque yo no soy culpable de lo que se me imputa”.

Además de ello, señaló que su despido pudo obedecer a diversas inconsistencias en el "área de combustibles", que comunicó a su jefe inmediato, por lo cual sospecha que pudieron haberle adjudicado el desvío.

La extrabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Mayra Vanesa Osorio Morales, acusó haber sido despedida injustamente / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Estoy solicitando el pago de salarios caídos, mi reinstalación a mi puesto de trabajo ya que tengo una plaza, y una disculpa pública", abundó.

Asimismo, pidió a la gobernadora electa Rocío Nahle García, que tome cartas en el asunto sobre la situación laboral que enfrenta en esa dependencia y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.