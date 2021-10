Extrabajadora denunció al coordinador de Profesiones de la SEV por presunto acoso laboral y sexual

La extrabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ayesa Yazmín González Fernández, dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del coordinador de Profesiones de la dependencia, Carlos Alberto “N”, por presunto acoso laboral y sexual.

En conferencia de prensa, señaló que comenzó a laborar para la dependencia en marzo pasado y fue despedida el 30 de septiembre con el argumento de que en su lugar se necesitaba un hombre que pudiera manejar.

Manifestó que desde que inició a trabajar el servidor público presuntamente le cobraba cuotas mensuales de 3 mil pesos, lo cual es considerado como un acto de corrupción, por lo que también se integró en la denuncia que presentó.

“El acuerdo era que yo iba a trabajar dándole una cuota de 3 mil pesos, de todo tengo pruebas, cuento con audios que se presentaron junto con la denuncia, yo comencé a grabar a partir de junio porque fue cuando comenzaron las insinuaciones, comentarios y acoso de su parte”, dijo.

Refirió que mientras estuvo laborando cumplió con todas las actividades que le fueron encomendadas, por lo que cuenta con una carta de recomendación de su área de trabajo.

“Me despiden con la justificación de que en mi ligar necesitan poner a un varón que maneje, yo repliqué diciendo que también podía hacer esa función, colocar a un hombre es discriminación”, expresó.

Puntualizó que la denuncia fue presentada el pasado 6 de octubre y de esta el servidor público tuvo conocimiento, por lo que, supuestamente, la llamó para buscar un arreglo que rechazó.

Comentó que se encuentra a la espera de que el Instituto de la Defensoría Pública le asigne un abogado para que la acompañe en el proceso, debido a que no cuenta con recursos para pagar un litigante.

“El único arreglo que yo espero es que se me reubique en mi área de trabajo, que la SEV me respalde y se sancione a este señor para que no siga en el cargo, además, que me regrese todo lo que le di por cuotas, yo ganaba 11 mil pesos y a él le daba 3 mil, cuando me despidieron no se me dio finiquito, ni nada, por eso pide que se me devuelva mi trabajo”, agregó.