¿Perdiste tus placas por las lluvias en Veracruz? Proceso para evitar multas de más de 1,800 pesos

Veracruz, Ver.- Automovilistas que tengan extraviada la placa de su automóvil tienen un plazo de 15 días para reposición porque de lo contrario se hacen acreedores a multas que superan los mil 800 pesos.

Luego de un intenso periodo de lluvia en la zona conurbada que generó que calles de colonias y fraccionamientos quedarán bajo el agua y que provocó el extravió de varias placas, la dirección de Tránsito municipal pidió a los automovilistas regularizar sus unidades para evitar acciones.

De acuerdo con el oficial de Tránsito, Moisés Hernández, después del temporal de lluvia que dejó la tormenta tropical Nadine, varios automovilistas reportaron que habían perdido sus placas.

Dijo que algunos usuarios de las redes sociales informaron que habían encontrado algunas placas y compartieron la información para que los dueños pudieran recuperarlas.

Varios automovilistas reportaron que habían perdido sus placas / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Sin embargo, advirtió que en caso de no recuperarlas, los automovilistas tienen que seguir un procedimiento que inicia con una denuncia ante el Ministerio Público por el robo u/o extravío de placas.

“En la dirección de Tránsito podrían llevar las placas que encuentran, pero no lo hacen, alguien que encuentra una placa la comparte en sus redes, en este caso el Facebook y se pone en contacto directo, pero los que no la encuentren tienen 15 días para hacer la reposición, el primer paso es poner la denuncia, después hacer la baja de las placas viejas, hacer el alta de las nuevas placas y es todo, porque si no, los podemos parar porque es infracción y es de más o menos mil 800 pesos”, detalló.

Los costos para dar de baja y alta de placas para automóviles particulares son de alrededor de mil pesos y se hacen ante la Oficina de Hacienda del Estado.

Si las placas perdidas son de un taxi o unidad de servicio público, el procedimiento se hace ante la ventanilla única de la Dirección General de Transporte que se encuentra en la capital del estado, indicó Ángel Carsolio Hernández, delegado regional del Transporte Público.

“Aquí tienen que ir a la Fiscalía y con el acta de extravió de placas tiene 15 días para hacer la reposición y no pasa nada, no hay infracción, pero debe solicitar sus nuevas placas, el trámite se hace en Xalapa”, expuso.

En caso de no recuperarlas, los automovilistas tienen que seguir un procedimiento que inicia con una denuncia ante el Ministerio Público por el robo u/o extravío de placas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Crean grupo de Facebook para reportar placas perdidas.

Algunos habitantes de fraccionamientos como El Floresta, Unidad Veracruzana, Hidalgo y algunas más donde el agua llegó casi al metro hicieron reportes de placas extraviadas y encontradas a través de las redes sociales.

Si las placas perdidas son de unidad de servicio público, el procedimiento se hace ante la ventanilla única de la Dirección General de Transporte que se encuentra en Xalapa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Sin embargo, ante la demanda de los usuarios se creó un grupo de Facebook para hacer los reportes y agilizar la localización de las placas a fin de ahorrar los trámites de reposición.

El grupo referido se denominó “Placas perdidas de Veracruz” y hasta el momento se han publicado más de 100 placas que han sido encontradas por ciudadanos quienes han compartido sus números telefónicos para ponerse en contacto directo con los dueños de las láminas.

El grupo ya tiene más de 13 mil seguidores y según algunas conversaciones, la mayoría de las placas ya han sido entregados a sus dueños.

Ante la demanda de los usuarios se creó un grupo de Facebook para hacer los reportes y agilizar la localización de las placas /Foto: Ilustrativa David Bello | Diario de Xalapa

Dueños de placas lograron recuperarlas

Alejandro Juárez fue uno de los jóvenes que por redes sociales logró recuperar la placa que había perdido mientras se trasladaba por calles del fraccionamiento Floresta para tratar de llegar a su trabajo.

Explicó que intentó cruzar por la zona para salir a Miguel Alemán y cuando llegó a su casa se dio cuenta que la placa delantera se había caído.

“En el Facebook me encontré que un señor reportó que había encontrado las placas en Floresta Oriente y como dejó sus datos lo pude contactar para que las entregara, me dijo que estaba por una tienda de conveniencia, yo pasé cerca de la zona pero el agua quizá la arrastró dos cuadras más, lo bueno es que pude recuperarlas porque si no tendría que poner la denuncia y es perder un día en la Fiscalía y luego la baja y el alta, fue bueno que crearan el grupo porque sí hubo mucha gente que perdió la placa durante las lluvias”, dijo.

