¿Fácil y sencillo el examen de la UV?, estudiantes opinaron

Aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) en la región reconocieron que el proceso del Examen de Ingreso para el ciclo escolar 2022-2023 fue sencillo y sin contratiempos, como lo relataron durante la segunda jornada de aplicación el pasado domingo.

En entrevista, algunas de las y los jóvenes que aplicaron en las distintas sedes de las cinco regiones para acceder a uno de los 17 mil 389 espacios disponibles, comentaron que el acceso a las aulas fue ágil dado que contaban con la aplicación en sus teléfonos móviles que incluye un código QR para su registro y entrada.

Adrián Eduardo Méndez Miranda, radicado en Xalapa, presentó el examen para ingresar a la licenciatura en lengua inglesa y relató que al principio le pareció un poco complicado “porque nunca había hecho esto del proceso, pero con la ayuda de mis papás fue más fácil y algunos datos los tenía que buscar en internet y así iba completando el registro”.

Su preparación para el examen fue mediante reuniones con compañeros de escuela y además unas compañeras que asistieron a un curso de preparación le compartieron algunos de los materiales para que practicara. “Unas compañeras fueron a cursos y me dijeron que me pasaban exámenes para que los estudiara y eso fue lo que repasé para el examen”, dijo.

Isaac Granados viajó desde el puerto de Tuxpan para presentar el examen de ingreso y cursar la Licenciatura en Enseñanza del Inglés. El aspirante mencionó que su motivo principal para cursar este programa educativo fue que “es una oferta que está en modalidad en línea, eso es lo que me interesó, principalmente, y el programa está muy completo”.

Recordó también que la UV habilitó una plataforma para apoyar con prácticas y le fue muy útil porque en este examen de ingreso se manejaron nuevas versiones de la prueba.

“Los módulos fueron cambiando y creo que, para quienes vamos para enseñanza del inglés, por ejemplo, nos evalúan por temas de filosofía y derecho, pero no me parece que están tomando en cuenta la parte de práctica del idioma”, comentó.

El aspirante consideró que podrían aumentarse las preguntas relacionadas con la enseñanza del inglés y que puedan tener un puntaje en la prueba, dado que en esta ocasión, aunque se incluyeron, su propósito fue servir como preguntas diagnósticas.

Amairany Montserrat Vite aplicó el examen para ingresar a la licenciatura en lengua inglesa, dado que por motivos personales tuvo que darse de baja de su primera licenciatura en la UV: Arquitectura.

Admitió también que el aislamiento provocado por la pandemia le afectó en su rendimiento académico y esto influyó en su decisión de darse de baja. “Tenía que empezar desde cero y tuve que estudiar materias que no veía desde la preparatoria, como el derecho, pero el examen no lo sentí tan complicado y espero que me vaya bien”, comentó.

La aspirante reconoció que presentar nuevamente el diagnóstico de ingreso no fue algo problemático porque ya conocía el procedimiento desde el registro en línea. Consideró que había sido sencillo porque ya había visto los temas que abarca y “con solo hacer un repaso ya podía captar toda la información que había visto en un principio, hace años cuando presenté el primer examen”.

En cuanto a las opiniones de las y los familiares que acompañaron a las y los aspirantes al examen, José Óscar Juárez relató que fue con su hija, quien desea ingresar a la licenciatura en lengua inglesa.

Dijo que ella, “casi desde que entregó sus papeles para la admisión empezó a prepararse y buscó tomar algún curso por su cuenta, además de que estudiaba con sus compañeros”.

Relató que viajaron temprano desde Cosautlán para llegar a tiempo a la aplicación del examen y comentó que en su localidad una profesora impartió un curso para ingresar a la UV, el cual fue tomado por su hija. “Aparte estuvo descargando información por internet sobre los temas del examen y fue un refuerzo para ella porque ya no es lo mismo de antes, ahora hay que prepararse un poco más”, dijo el entrevistado.

Angélica Méndez Cortés y su hija, Saraí, comentaron al finalizar la aspirante su examen en la Facultad de Contaduría y Administración, que se sintió bien durante la prueba. La joven busca ingresar a la licenciatura en lengua inglesa y expresó que se dedicó a estudiar e investigar por su cuenta, además de buscar el apoyo de sus compañeros y de conocidos que ya habían ingresado a la UV para poder efectuar adecuadamente su registro como aspirante.

Por su parte, la señora relató que el sueño de su hija es estudiar la licenciatura y el hecho de convertirse en estudiante de la UV puede hacerlo posible, “ella es buena estudiante y es buena hija, yo creo que sí lo puede hacer”.