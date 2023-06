Bromas y apodos, primeros pasos para la violencia escolar: psicóloga

Veracruz, Ver.-Las bromas pesadas y los apodos dentro de las aulas son los primeros focos rojos para detectar y prevenir el bullying escolar, alerta Arlene Vázquez Olán, psicóloga y docente.

Luego de los últimos dos casos de bullying registrados en escuelas de nivel secundaria en la ciudad de Veracruz, la especialista considera que las instituciones deberían contar con un departamento de psicología y en donde no haya, los maestros deben crear estrategias y programas en contra de la violencia.

Te puede interesar: Bullying en Veracruz: lesionaron a adolescente con arma blanca, denuncia madre

¿Cómo detectar los casos de abuso?

El primer paso es detectar la agresión: “Saber qué es la violencia, ya que a menudo las bromas y los apodos son considerados como parte del juego de los jóvenes, sin embargo este puede ser el inicio de la misma”.

Local Son 8 casos de adolescentes agredidas en plaza comercial: Brujas del Mar

Detalla que las bromas hirientes son un indicador importante de violencia, ya que las bromas no deben lastimar ni hacer llorar a las personas además de las groserías y los apodos despectivos.

“Ninguna broma me debe lastimar, ni hacer llorar, si yo me río es porque estoy dentro del mismo ambiente y también leer el contexto porque si todos están riendo y yo nada más me río por nervios entonces estamos hablando de que ni siquiera estamos dentro del mismo juego, también las groserías y apodos despectivos son otro indicador y síntoma”, explica.

Otro indicador son las bromas con contacto físico, desde aventarse un lápiz o tirar las cosas del otro.

Menciona que si estas situaciones se dejan pasar argumentando que “son cosas de chavos” o “así se llevan”, las agresiones aumentan y se convierten en golpes, en levantar la falda a las compañeras y otras cosas más graves.

“Hay un tipo de violentómetro para situaciones de conductas en escuelas no adaptativas o agresivas y eso implica que los jóvenes y adolescentes puedan detectar desde cuando ya es un foco rojo una conducta que no es adecuada y que me está afectando en varias esferas de mi vida la social, la académica, la personal, la psicológica, finalmente son varios entornos que nos pone como personas”, agrega.

La psicóloga de profesión comenta que los niños o jóvenes que son víctimas de la violencia escolar sufren de depresión, ansiedad, fobia social, estrés postraumático que los lleva a abandonar la escuela.

Insiste en que por esto se debe detectar a tiempo la violencia para hablar con los jóvenes e involucrar a sus familiares, pues en ocasiones el problema viene desde casa.

Vuelve a leer: Docentes jóvenes, los que más abandonan plazas en comunidades: Sindicatos

Asegura que los temas de violencia se pueden abordar desde el primer grado de primaria para que los niños conozcan acerca de sus efectos y consecuencias para que cuando pasen a secundaria tengan bien detectado el problema y encaminarlos a que no cometan agresiones o si son víctimas que lo puedan hablar para atenderlo.

¿Cuáles han sido los casos de bullying en Veracruz?

Con un esguince cervical y heridas en la cabeza terminó una menor que fue golpeada en la Escuela Secundaría Gabriela Mistral ubicada en la colonia Las Bajadas al poniente de la ciudad de Veracruz.

Local ¿Sociedad sufre estrés postraumático? Violencia lo detona

Según Monserrat López, madre de la menor, su hija ya había sido víctima de acoso por parte de tres compañeras, quienes constantemente la molestaban verbalmente. Sin embargo el pasado viernes, una de las alumnas la golpeó por la espalda, dejándole lesiones en la cabeza y cuerpo.

“Tres jovencitas ya venían molestándola, la insultaban pero el pasado viernes una de ellas la tomó por la espalda, le jaló el pelo, la pateó y le pagó con una manopla, la dejo en el suelo y ningún maestros hizo nada por ayudarla”, detalló.

Indica que tras el incidente, los maestros no hicieron nada a pesar de que había alumnos que habían presenciado el hecho.

Menciona que la joven resultó con esguince cervical, heridas en la cabeza y moretones en los brazos.

Ante estos hechos la madre de familia se presentó este día en la Fiscalía Regional para denunciar las agresiones debido a que hasta el momento ni el director ni los maestros del plantel se han comunicado con ella para hablar de lo sucedido.

Lee más: ¿Cómo es la salud mental de familias veracruzanas? Hay casos de depresión

Cabe destacar que este fue el segundo caso registrado la semana pasada, ya que el mismo viernes un joven estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 1 también ubicada en Veracruz fue quemado con un cúter por un grupo de estudiantes que han venido ejerciendo acoso estudiantil.

Ambas madres de familia ya presentaron las denuncias correspondientes y piden la intervención de las autoridades educativas para revisar estos casos y actuar en contra de los alumnos y maestros por la omisión.