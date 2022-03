Falla en una impresora frena cirugía en el ISSSTE, denuncian

La señora Marisol Flores Martínez denunció que debido a que una impresora de la clínica del ISSSTE, ubicada en la avenida Orizaba de esta ciudad, está descompuesta y no puede tener la orden para que un especialista valore a su hijo y se le realice la intervención quirúrgica que requiere debido a que padece fimosis.

Narra que el pasado 15 de marzo su hijo de 6 años, estuvo internado en el área de urgencias de la clínica del ISSSTE que se encuentra ubicada en la calle Fraternidad de la colonia Obrero Campesina, donde el pediatra que lo atendió le dijo que requiere una operación, pero que antes era necesario ir a su clínica con su médico general para que le realizara el envío al área de Pediatría para revaloración y agendar la cirugía.

Sin embargo, aunque realizó una cita el 17 de marzo pasado en la clínica del ISSSTE ubicada en la Avenida Orizaba para solicitar dicho envío, el médico le informó que no se podía hacer dicho envío dado que la impresora no servía y que tendría que solicitar nuevamente otra cita, misma que volvió a pedir el 23 de marzo, pero la respuesta fue la misma, “la impresora no sirve”.

“Les dije bueno, me pueden dar el envío, yo lo imprimo, llevaba yo una memoria USB, lo traigo y ustedes me lo firman, porque es lo único que tienen que hacer, firmármelo, y dice ‘no es que no podemos hacer eso, no nos lo tienen permitido’ y dije bueno hasta cuándo va a servir la impresora y dijeron que no hay fecha (…) pero no quieren hacer su trabajo, no quieren hacer más de lo que puedan”.

Detalla que acudió con el subdirector médico de la clínica, y le hizo saber que no tienen fecha para que la impresora funcione y que no podían hacer nada al respecto, puesto que no es una situación que dependa de ellos. "Ahorita tengo cita hasta el 31 (de marzo) a ver si ya sirve la impresora y ya podamos hacer el dichoso envío (…) es un papelito nada más, que dice 'al área de pediatría' y ya tengo que ir otra vez a especialidad de pediatría para que me puedan agendar la fecha para ya pasar con el pediatra, solo es un papelito donde confirmen que se requiere la revisión de un especialista".

Agrega que su caso no es el único, por lo que es necesario que las autoridades correspondientes den respuesta a su solicitud dado que su pequeño está padeciendo esa falta de atención y desinterés.