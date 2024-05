Vecinos amenazan con más bloqueos si no hay solución a fallas de energía eléctrica

Veracruz, Ver.- Con amenazas de bloqueos y otras movilizaciones usuarios del servicio de energía eléctrica en Veracruz exigen a la Comisión Federal de Electricidad reparar las fallas que se han registrado en los últimos días en distintos fraccionamientos y colonias de la conurbación.

¿Por qué bloquearon la avenida J.B Lobos en Veracruz?

Desde la zona norte de Veracruz hasta el municipio de Medellín de Bravo, decenas de usuarios han reportado problemas con el servicio de energía eléctrica, desde apagones, que se truenan los transformadores o que llevan varios días con la energía muy baja que les impide prender por lo menos un ventilador.

Levantaron un bloqueo en la avenida J.B Lobos una de las arterias más importantes de la ciudad que comunica directamente al centro con el aeropuerto | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En la colonia Emiliano Zapata, ubicado en la zona poniente de la ciudad, los vecinos aseguraron que llevan dos semanas padeciendo de la ausencia de energía eléctrica por lo que levantaron un bloqueo en la avenida J.B Lobos, una de las arterias más importantes de la ciudad que comunica directamente al centro con el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona.

¿Qué otras acciones harán los vecinos afectados sin energía eléctrica en Veracruz?

Incluso advirtieron que de seguir con estos problemas realizarán movilizaciones este domingo 2 de junio en plena jornada electoral.

Y es que la falta de energía eléctrica impacta en el servicio del agua porque no se pueden prender las bombas para que suministren el agua.

“Llevamos dos semanas sin luz, por ratos hay pero está muy baja no podemos prender climas, ni siquiera un ventilador, hemos pasado terribles noches, no se puede descansar con este calor (..), sin luz tampoco tenemos agua, no podemos prender las bombas, estamos desesperados, vamos a tomar otras acciones”, expresaron

¿Qué zonas no tiene energía eléctrica en Veracruz y Medellín?

En la zona norte de Veracruz, desde la Vergara Tarimoya hasta Colinas de Santa Fe, denunciaron que en estos días se han registrado apagones; muchos de ellos se presentan en las noches mientras tratan de dormir, lo cual impide el anhelado descanso, después de un día laboral.

Por grupos de chat, vecinos manifestaron que de seguir presentándose el problema tomarían la carretera Veracruz-Medellín en las próximas horas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En la parte centro, desde la 21 de Abril hasta la colonia Pascual Ortíz Rubio, vecinos comentaron que varios transformadores se encuentran dañados y esto provoca que por ratos haya cortes de energía eléctrica.

En el municipio de Medellín de Bravo, parte de los fraccionamientos Lagos de Puente Moreno y Puente Moreno permanecieron sin energía eléctrica durante tres días seguidos, lo que provocó que mucha comida se echara a perder.

Por grupos de chat, los vecinos manifestaron que de seguir presentándose el problema tomarían la carretera Veracruz-Medellín en las próximas horas, sin importar las afectaciones.

El servicio del agua también se ve afectado por los problemas de energía.

¿Qué dijeron la autoridades sobre las fallas con la energía eléctrica en Veracruz y Medellín?

El servicio del suministro eléctrico también está afectando las operaciones del Grupo MAS ya que a través de un comunicado, la empresa administradora del agua dio a conocer que debido a problemas con la energía habría interrupciones en distintas colonias.

Detalló que por la falta de energía hay fallas en los pozos: