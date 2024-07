Fallas en plantas de luz impiden realizar citas para mastografías en Veracruz

Veracruz, Ver.-Veracruz, Ver.- Tras una espera de más de cuatro horas, decenas de mujeres no pudieron realizarse sus estudios de mastografía debido a las fallas en la planta de luz que se utilizó en la brigada médica que realizó la Secretaría de Salud con el Águila de Veracruz, las citas se reprogramaron para este miércoles.

¿Desde qué hora llegaron las mujeres a los estudios de mastografía en Veracruz?

Las mujeres, en su mayoría originarias de Veracruz pero algunas provenientes de municipios vecinos llegaron al estadio de beisbol Beto Ávila en el fraccionamiento Virginia, desde antes de las 8:00 de la mañana de este martes para realizarse los estudios, ya que habían sido citadas a través de sus centros de salud.

En el lugar se ofrecieron varios estudios como detección del virus del VIH-Sida, diabetes, toma de presión y demás, sin embargo, la mayoría acudió por la mastografía.

Sin embargo, el estudio de mastografía no se pudo realizar porque la planta de luz no fue suficiente para aguantar la carga.

Esta situación causó inconformidad entre las asistentes, pues señalaron que desde las 8:00 de la mañana que abrieron los módulos el personal de la Secretaría de Salud se percató de la falla y hasta el mediodía no se había solucionado nada.

“Estuvimos en espera de que traigan la planta, esto está muy mal porque, voy a creer que no puedan mandar una planta, eso era a la voz de ya porque llegamos antes de las 8:00 de la mañana y se dieron cuenta que no servía, ya no se que hora son, se hubieran movido para resolver el problema”, indicó Liliana García Yepez de la congregación de Santa Fe.

Judith Sánchez Gutiérrez otra de las usuarias de los servicios de salud, comentó que el centro de salud de Ruiz Cortines la contactó para ofrecerle las mastografías gratuitas y le dio la ficha 2 por lo que pensó que antes del mediodía ya estaría de vuelta en casa.

“Me hablaron del centro de salud que si quería hacerme un estudio de mastografía y dije que si, me dieron la cita para las 8:00 de la mañana, pero a todos nos citaron a esa hora, yo llegue como 7:30 y nos dicen que no sirve la planta, yo tengo la ficha dos y la que tenía la ficha hubo se fue, quedó que iba a regresar pero aun no solucionan el problema”, dijo.

Guadalupe Lulu Pérez Martínez, proveniente de la comunidad Cerro Guzmán perteneciente al municipio de Paso de Ovejas salió de su casa desde las seis de mañana para recibir la atención sin imaginar que habría contratiempos.

¿Cuándo se realizarán las mastografías en Veracruz que se cancelaron este martes?

Se sabe que la planta de luz llegó a las instalaciones alrededor de las 13:00 horas por lo que las citas fueron programadas para este miércoles. La campaña de mastografías gratuitas se realizará desde este martes 23 al jueves 25 de julio en horario de 8:00 de la mañana a 15:00 horas.