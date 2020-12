Fallece el periodista veracruzano Manuel Munguía

Xalapa, Ver.- A través de las redes sociales, amigos y compañeros de trabajo del periodista veracruzano Manuel Munguía Castillo lamentaron el deceso de quien se diera a conocer por su labor en distintos medios de comunicación, especialmente por su trabajo como conductor del programa televisivo “Veracruz Agropecuario”.

Su deceso, ocurrido el 17 de diciembre, motivó a distintas personalidades a dedicarle emotivos mensajes en su perfil de Facebook, en los cuales destacan su humanismo, así como su profesionalismo en Radio Televisión de Veracruz.

Expresaron también sus condolencias para los familiares, quienes aunque no revelaron la causa del fallecimiento, previamente habían dado a conocer que el comunicador se encontraba delicado de salud.

Sin palabras, con un gran dolor en el corazón por tu partida.... Gracias por tanto y cómo dirías “Por nosotros nunca ha... Publicado por Ana L. R. Durand en Jueves, 17 de diciembre de 2020

Manuel Munguía, quien sobresalió en distintas áreas, entre ellas la de la cultura, manifestaba reiteradamente su amor a la huasteca, de donde era originario y en donde aprendió a versar y cantar.

En su autobiografía mencionaba: “Todo eso que he aprendido con los expositores de nuestra cultura popular lo he llevado a los medios de comunicación donde me ha tocado trabajar; en ocasiones por el testimonio directo de ellos y otras veces divulgando lo que ellos hacen…”.

Manuel Munguía, además participar en “Veracruz Agropecuario”, será recordado por la revista familiar “Puro Veracruz”, por la emblemática “Sopa de letras”, por sus columnas de opinión, por ser cronista de su natal Naranjos, por sus décimas y su labor docente.

“Para esta ciudad, este estado y este país, la pérdida de don Manuel Munguía Castillo es irreparable. Pocos hombres iluminaban tanto su entorno como él, con su vasta cultura, fino humor y don de gentes”, escribió como despedida Rafael Sánchez Casas.

Leonardo Mata expuso: “Se va una mente brillantísima, extraordinaria, llena de saber. Una voz que se ganó el reconocimiento a pulso. Decimista de nacimiento, amante del huapango, las coplas y el danzón, melómano empedernido. Compañero de don Jorge Saldaña y don Miguel Reneaum Alcocer, los micrófonos y la cultura de Veracruz hoy están de luto”.