Lamenta Diócesis de Veracruz el fallecimiento del sacerdote Felipe Castillejos

Veracruz, Ver.- La Diócesis de Veracruz lamenta el fallecimiento del sacerdote Felipe Castillejos, quien esta mañana cayera en un canal de agua en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4 y se logrará su identificación.

A través de su página de Facebook, publicó un breve mensaje que textualmente cita lo siguiente:

Te puede interesar: Colonia Andrés Manuel López Obrador, de las más afectadas por lluvias en Veracruz

“Que descanse en paz, el padre Felipe Castillejos. Mons. Carlos Briseño Arch, y la Diócesis de Veracruz, lamenta el sensible fallecimiento del PBRO. FELIPE DE JESÚS ENRIQUEZ CASTILLEJOS. Que Dios nuestro Padre lo reciba en su santo seno. Que su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en Paz. Amén”, se lee en el texto.

Local Lluvias en Veracruz dejan un fallecido, calles inundadas y desbordamientos [Video]

Se sabe que la víctima era sacerdote de la Parroquia de San Carlos, en el municipio de Úrsulo Galván, el cual presuntamente había acudido a una reunión en una iglesia de Playa Linda.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento del sacerdote Felipe Castillejos en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4?

Los primeros reportes indican que las lluvias pudieron ser un factor para que el conductor no haya visto que la calle no tenía continuación, ya que la vialidad estaba llena de agua, además de que no hay alumbrado público en el lugar y durante la madrugada seguían las precipitaciones, mismas que también pudieron impedirle la vista.

Durante las primeras horas del miércoles, se reportó que un automóvil particular cayó en un canal en Lomas de Río Medio. El conductor falleció tras el hecho ‼️🚨



📹 Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa pic.twitter.com/jfHpsz5xr8 — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) July 10, 2024

El accidente donde perdió la vida se registró alrededor de la una de la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4 en la zona norte. Fueron los habitantes de la zona, quienes se percataron que la unidad se encontraba bajo el agua, por lo que llamaron a las autoridades correspondientes para sacar el automóvil.

Leer más: Confirman una persona fallecida y colonias afectadas en Veracruz por lluvias recientes

Se sabe que algunos años estuvo en una iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Veracruz.

Apenas en diciembre, el sacerdote cumplió 32 años de servicio y fue homenajeado por el Consejo Parroquial y Consejo Sede.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️