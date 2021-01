Fallece la primera "Doncella del Mar" de la tradicional fiesta de Santa Ana

Boca del Río, Ver.- Debido a una complicación por diabetes, este jueves falleció Eloísa Carmona Cruz a quien se le recuerda como la primera Reina de las tradicionales fiestas de nuestra señora de Santa Ana en el municipio de Boca del Río.

Fue en 1962 que se coronó como la primera Reina de las fiestas de Santa Ana, nombramiento que después cambio a Doncella del Mar.

Miguel Ángel Ramírez Carmona hijo de la exreina, comentó que en esos tiempos la fiesta era organizada por los pescadores de la zona y su madre era hija de Julio Carmona conocido como “chico julio” quien era uno de los pescadores más viejos del grupo.

Afirmó que su madre era la mujer más bonita con la que inició toda la historia de las fiestas más importantes de esta demarcación que hace unos días festejó su 33 aniversario de haber sido elevada de villa a ciudad.

“Mi mamá era muy guapa, que no diría yo que soy su hijo, pero era muy bonita y por eso la eligieron como la primera reina, ella era muy penosa y nos cuenta que al final la animaron y lo único que pedía era no hablar en público. Cuando estaba siendo coronada y que tenía que hablar, Dios le concedió que se vino un aguacero y ya no hablo, esa es su anécdota, nos contaba que era una fiesta muy bonita”, dijo.

Recordó que posterior a su coronación, participó como invitadas a otras fiestas pero siempre le dio pena hablar en público.

Indicó que hace poco había sido invitada para participar en una celebración para homenajear a las mujeres que habían participado en las fiestas de Boca del Río.

Mencionó que su madre padecía de diabetes por lo que hace unos días se le disparó la presión y aunque fue llevada al médico murió de un infarto a los 74 años; le sobreviven dos hijos, seis nietos y dos bisnietos.