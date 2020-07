Falleció su marido en el IMSS y le querían entregar el cuerpo de otra persona

Una mujer denunció públicamente que en el Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos pretendían entregar el cuerpo de otra persona, haciéndolo pasar como el de su marido, quien había ingresado por supuesto cuadro de neumonía, aunque la familia sospechaba que se trataba de Covid 19. Ya “encontraron” el cadáver y este martes por la tarde le estarían entregando las cenizas.

La tarde de este martes, en la clínica antes mencionada, le informaron a la mujer de una supuesta confusión y aceptaron que le estaban entregando desde ayer un cuerpo que no correspondía al de su marido Ángel Lucas Rueda, de 42 años de edad.

Local Xalapa, quinta ciudad en mayor número de contagios de Covid-19

Dulce María hizo público que en el IMSS 36 de Coatzacoalcos ayer le estaban entregando el cuerpo de un difunto de nombre Ángel Guillén, a quien ya identificaron y reclamaron sus familiares. Dijo en entrevista para medios locales que estuvo preguntando en repetidas veces por su esposo, pero no le daban respuesta y sólo le informaban que estaba “por ahí”.

Este martes, el instituto médico habría reconocido su error y en las siguientes horas entregarían el cuerpo, incinerado, a sus respectivas familias. Cabe señalar que Ángel Lucas ingresó a la clínica por un supuesto cuadro de neumonía, sin embargo, sus allegados sospechan que falleció a causa de Covid 19, situación que no les confirmaron.

El IMSS se disculpa con ambas familias

En una ficha informativa, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 del IMSS indicó que hubo un error al momento de identificar uno de los cuerpos, pues entregaron el sábado por la noche un cadáver que no correspondía al reclamado, por lo que al llegar la familia real de éste descubrió que no era, lo que significaría que una familia estuvo llorándole y velando a un extraño.

“Las autoridades del IMSS en Veracruz Sur realizan trabajos de mediación entre las familias involucradas, a fin de llevar a buen término el intercambio de los restos fúnebres, dice el comunicado, al tiempo que ofrece una disculpa a ambas familias.