Campesinos no son pobres, tienen riqueza: Cirio Ruiz

Xalapa, Ver.-Los discursos oficiales que hablan de marginación y precariedad en el campo han hecho creer a los campesinos veracruzanos que son pobres cuando en sus manos tienen la mayor riqueza de México, señala Cirio Ruiz González, líder cafetalero de la zona, quien lamenta que los jóvenes que viven en el campo aspiren a salir de sus territorios propios para irse a las ciudades a trabajar para otros.

En entrevista, asegura que esta idea de pobreza no es nueva, sino que fue construyéndose durante muchos años y contribuyeron incluso los maestros que llegaron a las zonas rurales a “venderles” a los menores la idea de estudiar para salir de sus comunidades. “Por eso se necesita una política macro que impulse el quedarse en el campo y el fortalecer no solo al café, la caña o el limón sino a todos los productos rurales porque todo lo que comemos sale del campo”, dijo.

El cafetalero que desde el pasado 10 de septiembre fue electo como presidente del consejo de administración del Consejo Regional del Café de Coatepec, explica que, a su vez, esto ha provocado que en el campo veracruzano no haya relevo generacional y que los jóvenes no quieran seguir cultivando las tierras de sus padres y abuelos. Como muestra, dice, es que la edad promedio de los 3 mil productores de café que integran el consejo es de 70 años. “Tenemos que tener una visión integradora de la problemática y es un reto bastante grande porque implica cambios que traigan consigo un mayor arraigo”, dice.

Advierte además que la falta de jóvenes no es el único problema al que se enfrenta sino también la nula representación de las mujeres en el campo. Por ello, la estrategia del nuevo consejo es buscar la integración de este sector de la población no solo en las actividades de cambio sino también en las gestiones de administración.

Cirio Ruiz González a un trago a su café y recuerda sus inicios de lucha: a principios de los años 80´s cuando era apenas un estudiante universitario y que junto a otros productores logra la consolidación de la Unión de Productores de Café de Veracruz. “Eran tiempos en los que defendías con orgullo al campo y te sentías orgulloso de ser campesino”, expone y corrige tras unos segundos “en mi caso eso no ha cambiado porque sigo orgulloso de serlo”.

A más de 40 años de distancia, ha asumido las riendas de la organización cafetalera y con ella, los retos que implican las nuevas condiciones del café en Veracruz y de manera específica en los 17 municipios que conforman el consejo.

Sentado en las instalaciones de la Casu, la cafetería del consejo, asegura que tras haber enfrentado serios problemas con plagas y enfermedades en los cafetales pareciera que ya se va saliendo del problema y que la siguiente será una buena cosecha. “A nivel nacional hay una estimación de cosecha de 4 millones 200 mil sacos de los cuales, entre un 25 a un 30 por ciento corresponde a Veracruz, eso es muy importante porque va a significar un mayor movimiento económico en las regiones. En ese sentido viene mejor”, dijo.

No obstante, advierte que, aunque haya mucho café y de calidad, las ganancias de los productores dependen de los movimientos internacionales y dado que el precio del café está sujeto a muchos factores no se pueden adelantar vísperas en ese sentido.

A pesar de esto, el cafeticultor destaca que México tiene una ventaja fuerte frente a países que producen mucho volumen como Vietnam y Brasil y es que los productores mexicanos son de los pocos en el mundo que cultivan café arábigo y bajo sombra. “Es un nicho mundial y tenemos grandes ventajas frente a otros países productores que venden mucho, pero café robusta que degrada la naturaleza, que afecta y que paga poco a los trabajadores”.

En materia regional, el representante de los cafetaleros de la zona precisa que la producción de café enfrenta una seria amenaza a la que se le ha llamado “desarrollo”.

Y es que, añade que el crecimiento de las ciudades y conjuntos habitacionales hacia los lugares en los que están los plantíos ha provocado no solo el cambio de tierras de cultivo sino la venta de estas para fraccionarlos. “Aquí en Coatepec nunca se había visto tantas fincas chapeadas por debajo como diciendo ‘Cómprame’. Eso es un problema de urbanización al que le llaman muchos le llaman desarrollo”, dijo.

Ruiz González denuncia que tras el azote que las placas de roya y broca a los cafetales, lo que se privilegió por parte de las autoridades fue la migración de los campesinos provocando con ello que se rompiera el arraigo y las culturas campesinas. Además, buena parte de los que se quedaron optaron por llevar a cabo cambio de cultivo y muchos terrenos pasaron de usarse para sembrar café a ser zonas de limones debido a que requiere de menos inversión y tiene ganancias importantes.

Reorganización para fortalecer el café

A 20 días de haber asumido la presidencia del consejo para el periodo 2020-2023, el cafetalero reconoce que una de las primeras acciones que buscará lograr es incrementar el padrón de productores a fin de que la agrupación les permita acceder a créditos, mejores precios y oportunidades de venta dentro y fuera del país.

Y es que, mientras que en los años 90 el consejo llegó a tener la participación de cerca de 11 mil productores, actualmente tienen incidencia en 3 mil productores pese a que el potencial es mucho mayor.

Esta desorganización, explica Ruiz González, se incrementó en los últimos meses cuando el Gobierno Federal decide comenzar con el proceso de apoyos individuales en lugar de hacerlo en lo colectivo.

No obstante, expuso que desde el Consejo Regional del Café de Coatepec va a seguir con la unión campesina tienen dos marcas de café, dos cafeterías, así como estructuras de comercialización y de financiamiento además de una participación amplia con organizaciones a nivel nacional que les ha permitido sobrevivir al paso de los años. “Esta no es una organización que privilegie el asunto partidista o corporativo sino la lucha en el gremio. Tenemos muchos retos para crecer y mejorar”, señala.

A estas dificultades se suma una más: la pandemia por el Covid-19 ha obstaculizado el trabajo de organización y a la fecha, no se han podido llevar a cabo las reuniones y asambleas que quisiera. Y es que actualmente los casos de contagios entre campesinos y sus familias van al alza por lo que las reuniones masivas quedan descartadas de momento. “Xico y Córdoba que son de las principales regiones productoras eran de los más altos en Covid entonces no hay manera de buscar organizaciones cuando es algo riesgoso”.

El líder cafetalero va más allá y reconoce que las tradiciones que se mantienen en las zonas rurales sumado a la falta de información que llegó del virus provocaron que muchas personas pensaran que la enfermedad no era real o que no les llegaría haciendo más complejo el control de la pandemia. “Hay zonas en las que la gente no tiene acceso a internet, se conectan con celulares, pero es limitado el tiempo y la cobertura entonces no hay condiciones ni acciones que permitan enfrentar la pandemia”, dijo.

Sin embargo, lejos de pensar en las dificultades, Cirio prefiere buscar las acciones para posicionar el café de Coatepec en más mercados. Así además de las exportaciones que se hacen a Estados Unidos se han sumado otras a países de Asía y Europa.

Aunque reconoce que la exportación es una ventaja importante, el mercado nacional puede dar más ya que, en los últimos años el consumo de café per cápita se ha duplicado. Así los mexicanos pasamos de consumir 700 gramos de café al año por persona en los años 80 a un kilo y medio al año en la actualidad. Esto sin duda pone a los cafetaleros en un nicho de oportunidades. “Eso es un cambio importantísimo porque la mayor parte de nuestro café se queda en el país y eso nos pone muy orgullosos”, sentenció.