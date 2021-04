Falta agua y ni los tandeos son suficientes

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa dio a conocer que el desabasto en el Sector Hidráulico del tanque Zona Alta II y que comprende a sus tres Subsectores, se origina por falla en el Sistema de Bombeo que alimenta desde la Planta Potabilizadora de Xalapa al Tanque Zona Alta II.

Explicó que a esto se suma que el volumen de agua que actualmente se recibe de la fuente de abastecimiento del Alto Pixquiac (Cofre de Perote) se ha visto disminuido por la temporada de estiaje.

En algunas colonias de la ciudad, hay familias que llevan una semana o más, sin el vital líquido y que han tenido que comprar agua de garrafón para satisfacer sus necesidades.

Celina Muñoz, de la calle Chilpancingo, de la colonia Progreso Macuiltépetl, dijo que ayer se cumplieron seis días de no tener una sola gota de agua.

Ya hemos hablado a la CMAS, hemos solicitado la presencia de pipas, porque nuestra situación ya es insostenible. No tenemos para lavar trastes, no tenemos para pasar jerga, para lavar ropa, ya bañarnos ni se diga, porque tenemos que estar comprando garrafones de agua de 10 pesos de los que vende la purificadora de acá cerca para poder asearnos porque realmente llevamos días así.

Refirió que siguen sin recibir el apoyo con pipas y que desconocen a que se debe esa situación; si a los tandeos por la temporada de estiaje o a algún problema con las tuberías.

“También los tandeos los hemos sufrido bastante porque no son dos días los que nos quitan el agua, a veces son hasta tres y a esto se le suma el calor, que necesitamos el agua para todo, ojalá nos ayuden para que podamos tener el suministro de agua porque incluso las purificadoras de agua, ya no están trabajando porque no hay agua potable y eso también se nos ha complicado mucho y costear un pipa para nosotros es difícil. Esperemos que nos atiendan el llamado”, añadió.

Por su parte la señora Diana Marín, de la colonia Obrero Campesina, dijo que el sábado pasado fue el último día que cayó agua en su domicilio, por lo que el lunes su tinaco se quedó vacío.

“Nos hemos estado bañando con agua que hemos ido recolectando de la parte más baja de la calle que cae como un chorrito, vamos con un familiar, le pedimos agua y nos bañamos, es muy complicado”, dijo.

Agregó que han solicitado pipas a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa y aunque se han llenado tinacos en algunos domicilios, en la última ocasión les preguntaron por su número de contrato y ahora temen que además del recibo de agua, les pidan pagar la pipa.

AFECTACIONES

Según la CMAS, las colonias afectadas son más de 30; del subsector 1: Adolfo López Mateos, Empleados Municipales, Ferrocarrilera Parte Alta (de Lázaro Cárdenas hacia arriba), Magisterial, Obrero Campesina Parte Alta y Progreso Macuiltépetl.

Subsector 2: Aguacatal, Del Maestro, Fraccionamiento Formosa, Fraccionamiento Veracruz, José Cardel, Laderas del Macuiltépetl y Misión San Carlos.

Subsector 3: 10 de Abril, Burócratas, El Mirador, Federal, Framboyanes (aledaña a colonia Niños Héroes), Infonavit Loma Alta, Juan de la Luz Enríquez, Lomas de San Roque, Miguel Hidalgo, Niños Héroes, Rafael Hernández Ochoa, Rafael Murillo Vidal, Unidad Jardín, Unidad Nevado de Toluca, Virginia Cordero y Voceadores.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa dijo que, ante esta situación se inició el proceso de adquisición, suministro e instalación de bomba para sustitución del equipo dañado. También se hará la adquisición de un equipo adicional para optimizar el sistema de bombeo.

Los trabajos preliminares de torno y hechura de piezas especiales se han acelerado en los últimos días por lo que se tiene programada la rehabilitación del sistema de bombeo para este jueves 29 de abril, aunque el impacto que se ha visto reflejado en los tanques durante esta semana y su recuperación, será paulatina.

Los trabajos en el Sistema de Bombeo mencionado se harán de manera escalonada en sus tres Subsectores, dando prioridad a las zonas más elevadas de las colonias afectadas, el monitoreo del servicio es permanente en los tres turnos con los que cuenta el Organismo Operador.

Adicionalmente se verán afectadas en el suministro las colonias Lomas de San Roque, Niños Héroes, Virginia Cordero y Rafael Hernández Ochoa. Asimismo, se continúa apoyando a los domicilios y se van solventando las direcciones remitidas conforme la lista de atención.

CON DESABASTO, AL MENOS 83 COLONIAS DE VERACRUZ-BOCA

VERACRUZ, Ver.- Al menos 83 colonias en los municipios de Medellín, Boca del Río y Veracruz están padeciendo la falta de agua o la baja presión de la misma como consecuencia de la reducción en los niveles del río Jamapa derivado de la actual temporada de estiaje 2021.

De acuerdo al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Grupo MAS desde a principios del mes de marzo los niveles del río Jamapa han presentado una baja acentuada por lo que se ha tenido que poner fuera de operación las plantas de tratamiento I y II.

Las plantas potabilizadoras son las responsables del 45 por ciento del abasto de agua a los municipios conurbados.

Tan solo la planta El Tejar I es la encargada de la distribución de agua a 48 colonias y fraccionamientos, algunos muy poblados como Flores del Valle, Las Antillas, Adolfo López Mateos, El Tejar, la cabecera de Medellín de Bravo, Las Flores, Lomas de San Gabriel, por nombrar algunas.

En tanto la planta de El Tejar II alimenta a 35 colonias, algunas ubicadas en la zona alta.

En tanto la población afectada como la señora Julia del Carmen Hernández Ortega habitante del fraccionamiento Geo Villas del Puerto comentó que aunque han tratado de abastecer agua para garantizar el producto en los días de suspensión, el agua sale muy sucia de la llave.

“Si ha habido varios problemas, nos han ido comunicando que el río Jamapa está en niveles críticos y hemos estado guardando agua y por supuesto no desperdiciar, pero si le quiero decir que sale sucia de la llave, el agua a veces sale muy negra, pero ni modo así lavamos la ropa por ejemplo”, dijo mientras mostraba algunos de los videos.

El organismo operador del agua ha hecho llamado para hacer uso racional del agua y almacenar en tinacos.

MANANTIALES, CON BAJA AFLUENCIA

CÓRDOBA, Ver.- Debido a la problemática de estiaje que cada año perjudica a la ciudadanía, los manantiales de distribución de agua potable para Córdoba bajan un 30 por ciento su afluencia lo que ha complicado mantener el servicio a toda la ciudad apoyándose de la distribución del vital líquido a través de pipas.

Tonatiuh Solórzano Vargas, director de Hidrosistemas de la ciudad dijo que los afluentes de los manantiales Los Berros, Dos Arroyos y Acueducto Nogales – Córdoba han bajado su afluencia debido a la temporada de estiaje que cada año pasa y pese a que se modificó los tandeos existen zonas de Córdoba donde no existe una red de agua y las pipas llegan al lugar para surtir del vital líquido.

En la ciudad al menos 10 mil personas en estos momentos se están viendo afectadas por la falta de red de agua pues al realizarse los trabajos del Paso a Desnivel tuvo que cortarse la línea y ahora esperan los permisos pertinentes de la Secretaría de Caminos y Transportes (SCT) así como de Ferrosur para poder colocar nuevamente este servicio directo pues deben de pasar por la vía.

De acuerdo al mapa de abastecimiento de agua en la ciudad existen tanques superficiales ubicados en diferentes colonias como los Filtros y la Reserva Territorial, San Nicolás, estos son alimentados por los manantiales antes mencionados llegando inclusive a Fortín de las Flores, pues municipios como Chocamán y Tomatlán de abastecen del vital líquido del manantial La Cueva.

Cuestionado sobre si se estima bajarán más los afluentes de los manantiales, dijo que solo queda mayo como uno de los meses más calurosos, pues se acerca la temporada de lluvias y es cuando el estiaje empezará a bajar.

