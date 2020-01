Falta de atención amenaza con echar a perder velódromo de $400 millones

Tras ser utilizado en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, el Velódromo Internacional de esta ciudad está prácticamente abandonado a su suerte, a las inclemencias del tiempo, a una intemperie que no perdona cuando algo es ignorado.

El gigante ciclista que se ubica en el entronque de la autopista Xalapa-Coatepec, frente al DIF Estatal, muestra en su exterior los estragos de una clara desatención.

Le falta pintura a toda su estructura metálica, que ya es víctima del verde moho; basura en algunos sectores y paredes pintarrajeadas, así como una humedad visible en toda su construcción se pudo observar durante un recorrido breve que hicimos al lugar. También se puede ver un ventanal roto completamente, precisamente el del elevador que está a un costado de la entrada principal.

En el interior es todo lo contrario, el buen estado de la instalación contrasta con la parte exterior, es diferente, aunque es cierto que los recursos que genera el espacio por concepto de renta por su uso son insuficientes para darle esa requerida “manita de gato”.

La pista está en perfectas condiciones, aptas para albergar en este mismo momento un evento no sólo de corte nacional, sino mundial, pero es cierto que necesita ese mantenimiento que conduce a que las cosas u objetos estén siempre en buen estado.

Al respecto, la administradora del lugar Nancy García Alvarado dijo que no alcanzan los recursos que genera el velódromo para darle un buen mantenimiento. “Ha sido un poco complicado porque el recurso no fluye como todos quisiéramos; nosotros en primera instancia somos los responsables de la instalación, pero puedo asegurar que en términos generales está muy bien”.

Sin embargo, reconoció que se deberá trabajar para que los alrededores vayan de acuerdo al considerado mejor velódromo de Latinoamérica. “El deterioro al exterior se nota porque no ha habido mantenimiento, pero se tiene contemplado darle esa manita de gato que necesita, aunque debe ser paulatinamente, no se puede de un jalón”.

La verdad los presupuestos de mantenimiento son elevados, lo que ahorita se genera por las diferentes disciplinas es mínimo, no alcanza para cubrir todas las necesidades.

Destacó que son alrededor de 25 mil pesos lo que obtienen por el uso que le dan los clubes que entrenan, pero son insuficientes porque tan sólo de luz gasta hasta 80 mil pesos.

“El personal que está aquí hace el mayor esfuerzo para mantener la instalación para que quienes lo ocupen tengan un espacio digno para entrenar”, agregó nuestra entrevistada.

Nancy García informó que alrededor de 10 disciplinas deportivas alberga el coloso deportivo, pero se están dando a la tarea de promocionarlo para que asistan más y haya más recursos para darle esa requerida rehabilitación.

Por último, dijo desconocer dónde va a dar lo que genera el velódromo por los conciertos que ha dado cabida. “Sí, la gente nos ha manifestado esa parte, pero desconozco, no me ha tocado ese tipo de eventos, sé que la administración actual tiene la finalidad que todo lo que ingrese se vea realmente, ya que anteriormente no se había visto”, concluyó.

¿ELEFANTE BLANCO?

Para Israel Benítez Morteo, subdirector de calidad para el deporte de la Conade, el término “elefante blanco” no va con el “gigante ciclista”. “Estaba siendo subutilizado, esa es la palabra, desde el 2014 hasta hace un año no había eventos, hasta que trajimos el selectivo nacional rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019”.

Benítez Morteo anunció que en mayo se llevará a cabo el selectivo nacional para integrar el representativo mexicano que estará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por lo que el majestuoso escenario será rehabilitado.

Destacó el acercamiento que hay entre Conade y gobierno del estado para traer un evento de tal magnitud. “El gobierno de Veracruz se abrió a traer eventos importantes como ese, así solamente con voluntades y realidades podemos avanzar en el deporte, desafortunadamente en el pasado se olvidaron de este escenario que es reconocido a nivel mundial, desafortunadamente si no se utiliza se perderá”.

OBRA DE $400 MILLONES

El Velódromo Internacional de Xalapa fue construido inicialmente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 con un costo superior a los 400 millones de pesos, y al momento se desconoce quién tiene la potestad de ese inmueble y está desaprovechado.

En mayo del año pasado, la secretaria de Turismo en el estado, Xóchitl Arbesú Lago, consideró que antes de pensar en el rescate de ese lugar, se debía resolver su estatus legal puesto que ya no estaba en manos del Gobierno del Estado.

La funcionaria estatal evitó decir quién tiene la potestad sobre el inmueble, pero refirió que buscan arreglar la parte legal para determinar si se puede dar mantenimiento. Lo anterior al ser cuestionada sobre el planteamiento del sector empresarial para convertirlo en un Centro de Convenciones como se anunció en administraciones estatales anteriores.

“Estamos todavía en revisión del tema, es un tema complicado, buscamos primero que se arregle la parte legal y de ahí ojalá que se pueda recuperar la pista del velódromo y si es así podamos estar apoyando esa parte”, dijo entonces la funcionaria.

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa a través del entonces secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón en diciembre de 2014, dijo en comparecencia que el velódromo utilizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tuvo un costo de más de 400 millones de pesos.

Allí se dijo que se convertiría en un centro de espectáculos y de negocios y aunque oficialmente no ocurrió así, actualmente sigue usándose para festivales, exposiciones y conciertos y en menor medida para eventos deportivos. El primero fue en diciembre de 2015 con el cantante Franco de Vita.

En junio del año pasado el director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Víctor Iván Domínguez Guerrero, aseveró que el velódromo sería reestructurado y rehabilitado por la nueva administración.

