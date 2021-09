Falta de presupuesto y deforestación hace peligrar a animales

La situación para las poblaciones de monos es cada vez más complicada, particularmente por la pérdida del hábitat debido a la incesante deforestación con lo que las colonias de monos se quedan aislados en fragmentos de vegetación, pues su hábitat natural que antes era continuo se queda solo como islas de vegetación donde se quedan completamente aislados, asentó Juan Carlos Serio Silva, investigador titular C del Instituto de Ecología de Veracruz.

El doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales recibió recientemente una mención honorífica para el Premio al Mérito Ecológico, distinción que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel nacional, en la categoría de investigación, debido al trabajo que él y su equipo realizan en favor de los monos, su hábitat y los recursos naturales.

Explicó que fraccionar la selva tropical dificulta muchos aspectos de la vida cotidiana de los monos, desde encontrar las suficientes especies vegetales para consumo, inclusive para moverse, desplazarse, descansar y tener grupos de animales suficientes para que su madurez puedan migrar y formar sus propios grupos. “Cuando se corta el hábitat se queda un fragmento con un grupo y acaban reproduciéndose entre ellos mismos, lo que se convierte en un problema genético porque promueve la endogamia”.

Señaló que los monos, en situaciones de desesperación, se atreven a cruzar entre fragmentos de vegetación por pastizales o potrero y se exponen a que los agarren depredadores domésticos como perros, coyotes o se exponen a que los atrapen personas que se dedican al tráfico ilegal. “Matan a la mamá y se quedan con las crías para venderlas en el clandestinaje”.

Puntualizó que aunque a algunas personas les parezca grotesco, “los primates son nuestros parientes más cercanos, comparten con nosotros muchas cosas. Quienes nos dedicamos a su estudio tratamos de identificar las bases biológicas del comportamiento humano, de dónde podemos tener muchas de las reacciones que tenemos ahora mismo”.

Compartió que empieza a haber un cambio de consciencia entre la población, la que aún es insuficiente, porque quienes deberían de impulsar las estrategias de programas gubernamentales no están considerando muchos de los aspectos de la historia natural de estos animales. “Hay participación de la sociedad civil, ambientalistas, académicos, que estamos combinando nuestros trabajos de campo con eventos que procuramos compartir entre la gente local para difundir la importancia de los primates y su hábitat natural”.

En Catemaco, donde se inició el estudio de la primatología en México en los 70, se han fomentado los festivales Changos y Monos, Tesoros de Los Tuxtlas, que se hace cada año, excepto en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Como no todas las personas pueden llegar a la cabecera municipal, el investigador, alumnos y colaboradores llevan parte del festival a las comunidades más aisladas, con cine, talleres y trabajo con los habitantes para que entiendan el valor de los monos con los que conviven cada día.

El biólogo y maestro en Neuroetología por la Universidad Veracruzana, recordó que la zona de Catemaco y Los Tuxtlas forman parte de la Reserva de la Biósfera, por lo que cuenta con la máxima categoría de protección, lo que ha repercutido mucho en su protección y turismo, pues en el festival participan alrededor de 20 grupos de artesanas que congregan a más de 350 mujeres, en su mayoría, quienes a través de los monos promueven sus artículos.

La región de Los Tuxtlas es el límite norteño de la distribución de los primates silvestres en todo el continente americano, el tipo de vegetación no permite que éstos se muevan hacia el centro del estado. De Los Tuxtlas hacia abajo hay selvas tropicales, lo que les brinda un hábitat adecuado con alimento y sustrato que les beneficia.

Sin embargo, la sobrevivencia de los monos está amenazada por la destrucción del hábitat, el tráfico ilegal que les pega muy fuerte, y porque en el norte de Chiapas y partes de Campeche aún se los comen.

En Balancán, Tabasco, donde se congregó a los habitantes con el objetivo de generar identidad y consciencia, el investigador y su equipo lograron que se le decretara como Santuario Sagrado del Mono Sarahuato Negro, respaldado por el Cabildo local. Ahí le empiezan a invertir en la imagen del municipio para atraer turismo, destacó.

“Cuando se logra que las personas locales entiendan la importancia de sus hábitats, de los monos, se vuelven aliados en la conservación, pues de otra manera uno como investigador acaba siendo un objeto indiferente para ellos. Uno tiene que intentar que lo que estudiamos permanezca más tiempo y que ellos se queden con la responsabilidad de proteger su patrimonio natural. No se conserva lo que no se conoce”.