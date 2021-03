Falta el agua en 96 municipios y vienen incendios

De acuerdo con datos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, el 97 por ciento de los incendios forestales son provocados por causas humanas, como quemas no controladas, cigarros encendidos y fogatas. En la presente temporada de estiaje y sequía, el exhorto es a evitar estas acciones.

La misma fuente señala que los meses de marzo y abril podrían ser más calurosos de lo normal, en tanto mayo se prevé con temperaturas dentro del promedio, pero con posible déficit de lluvias desde la cuenca del Pánuco al Tecolutla.

Apunta que cada vez es más necesario crear conciencia sobre los daños que los incendios provocan, entre los cuales sobresalen el incremento del efecto invernadero en la atmósfera terrestre, alteración climática por falta de flora, erosión del suelo y deslizamiento de tierra.

Otros aspectos son la escasez de agua, desequilibrio en cadenas alimenticias y desaparición de hábitats de fauna silvestre. En opinión del cuerpo de Bomberos de Xalapa, otro problema es usar la quema como una forma de limpieza, ya que además del daño al ecosistema, también reduce la visibilidad en las carreteras.

Aunque se trata de información general de esta institución, para que la población tenga idea de la importancia de la prevención, expuso que en 2020 atendieron mil 479 fugas de gas LP, 303 llamados por enjambres, 220 fugas de gas LP urgentes, cinco incendios eléctricos, siete quemas de basura, 117 incendios estructurales, 64 incendios vehiculares y 83 incendios de área verde.

MAYOR RIESGO

En Veracruz, la temporada de estiaje y sequía inició el pasado 1 de febrero y concluirá el 31 de mayo, aunque se pueden considerar también los meses de junio y julio cuando las lluvias se retrasan.

Protección Civil aseguró que ya dio a conocer el programa especial de este año a 96 municipios de las regiones operativas de Xalapa, Coatepec, Pánuco, Sierra de Otontepec, Huayacocotla, Tuxpan, Huayacocotla y Poza Rica.

También, de Papantla, Martínez de la Torre, Perote, La Antigua, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Zongolica, Cosamaloapan, Tres Valles, Los Tuxtlas, Minatitlán y Cosoleacaque.

Niveles de ríos veracruzanos se encuentran estables, reportan autoridades

Especifica que el estado se ve afectado por sequía o estiaje severo principalmente en los municipios del centro y norte de la entidad, y en aquellas zonas donde son más altas las temperaturas y con baja precipitación media anual. El programa, presentado por la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno, y Alma Angélica Fuertes, directora general de Prevención de Riesgos, destaca que de 2002 a 2020 ha habido cinco declaratorias de desastres por sequía. De estas cinco declaratorias se observa que 18 municipios han sido incluidos en cuando menos tres: Álamo Temapache, Gutiérrez Zamora, Pánuco, Tepetzintla, Castillo de Teayo, Ixcatepec, Poza Rica y Tierra Blanca. En esta misma categoría están Chontla, Ixhuatlán del Sureste, Puente Nacional, Tihuatlán, Coatzintla, Jamapa, Tampico Alto, Comapa, Ozuluama de Mascareñas y Tecolutla. Con dos declaratorias aparecen 40 demarcaciones.

CONSEJOS A CIUDADANOS

Como cada año, las recomendaciones a la población son no contribuir a que se propicien incendios, así como ahorrar el agua: lavar el carro con una cubeta de agua en lugar de usar manguera; lavarse los dientes con un vaso de agua y no con la llave abierta; lavar las banquetas y regar los jardines con una cubeta de agua y no con mangueras, etc.

Para evitar los estragos de las olas de calor que también son comunes en la temporada, aconsejan evitar asolearse entre las 11 de la mañana y cuatro de la tarde; vestir ropa suelta y colores claros; no realizar actividades físicas intensas bajo el sol; tomar agua simple aunque no se tenga sed; comer alimentos frescos, frutas y verduras, y permanecer en la sombra y en lugares frescos.

Sobre los efectos en la población, están la insolación, el desmayo, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades en la piel, especialmente en grupos en riesgo, que son los niños menores de cinco años, personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, trabajadores agrícolas. También llaman a proteger del calor a las mascotas.