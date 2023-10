Familia de Álamo clama por ayuda para volver a México; está en Israel

Diana Lucía Guerrero Juncal, originaria de Álamo, pide ayuda para que ella, su esposo y sus hijos menores de edad, puedan volver a México. Ellos se encuentran en un refugio en Israel, sin documentos de identidad, pues los olvidaron en su vivienda al escapar de los ataques cometidos por la organización Hamás, en ese país del Medio Oriente.

A través de un video difundido por medio de redes sociales, señala que es madre de dos hijos menores de edad y que siguen en espera de recibir ayuda del Gobierno de México.

¿Cómo vivió Diana el conflicto entre Hamás e Israel?

"Somos mexicanos. Yo soy una mexicana que estuvo en la zona de conflicto. Mi casa está muy cerca de una ciudad, adonde llegaron terroristas. Escuché todo desde mi casa", señala.

Ella vive en Israel desde hace cinco años y sostiene que a causa del conflicto bélico salió de su casa con su familia y olvidó sus pasaportes.

Salí corriendo con mis hijos y solo tomé pañales y las cosas que pude, pero olvidé los pasaportes

Sin embargo, dice tener fotografías de esos documentos y que espera que sean suficientes para poder salir de Israel y volver a México.

"Me han dicho que me quedé hasta tener seguro que podremos volver; nuestra situación es vulnerable, pues no tenemos pasaportes".

El video tiene una duración de aproximadamente un minuto y medio y en esas publicaciones también se establece que Diana se mudó desde hace cinco años a Israel, en el Medio Oriente, a la ciudad de Ofakym, a unos 18 kilómetros de la franja de Gaza, una de las principales zonas del conflicto bélico.

"La cancillería me contactó para ayudarme", sostuvo Diana Lucía durante el video, además de que espera recibir el apoyo necesario lo más pronto posible para volver con su familia a tierras mexicanas.

Por su parte, Eduardo, quien dijo ser hermano de Diana, publicó que la familia está a casi dos horas de distancia del aeropuerto de Beersheba, en Israel, un camino de difícil acceso.