Familia reporta a tesorero de Sayula de Alemán como "no localizable"

Familiares del tesorero del ayuntamiento de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, lo reportaron como no localizable desde la mañana de este martes. Los familiares del servidor público aseguraron que se encuentran preocupados, debido a que presuntamente habría recibido amenazas de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.

En noviembre pasado el tesorero acusó públicamente que integrantes de un presunto grupo armado irrumpieron en su casa, acto del que difundió grabaciones. Ante los hechos, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que se realizaría las investigaciones correspondientes.

Este día se dio a conocer un video, supuestamente grabado en noviembre, en el que aparece el tesorero para pedir que se hagan públicas las amenazas que presuntamente le ha hecho la alcaldesa en caso de que “algo llegue a pasarle”.

González Cárdenas acusa a la presidenta municipal de supuestamente amedrentarlo para que renuncie al cargo e incluso menciona al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

“Hago este video hoy domingo 13 de noviembre a las 2:51 pm en el cual hago patente la intención de Cisneros Burgos de detenerme de forma ilegal, plantarme drogas y armas. Desconozco por qué Cisneros me quiere encarcelar, sé muy bien que es un capricho de la alcaldesa Lorena Sánchez, la misma mujer que me mandó sicarios a mi casa, tampoco tengo el gusto de conocer al señor Cisneros, por qué me quiere fabricar delitos”, señala el servidor público.

En el mismo video, el tesorero manifiesta que presuntamente las amenazas son directas por parte de la alcaldesa, “en diversas ocasiones que iba a la oficina de la alcaldesa a checar los estados financieros, ella me quitaba mi celular y me comenzaba a amenazar para que yo renunciara. Siempre me decía que ella me iba a meter a la cárcel con la ayuda de Cisneros. En varias ocasiones fui amenazado por Lorena Sánchez, quien se escuda en el brazo protector de la Segob para cometer sus abusos”.

Los familiares del servidor público lo reportaron como no localizado desde las 8:30 horas de este día, cuando salió de sus casa, por lo que pidieron la intervención de las autoridades.