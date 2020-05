Familia espera tres horas para recibir atención en el Hospital Infantil

Veracruz, Ver.- Después de tres horas esperando a las afueras de la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz una menor fue ingresada de urgencia por problemas respiratorios.

De acuerdo a los familiares, la menor de un año seis meses, tenía una orden de ingreso al hospital infantil luego de estar internada dos días en la clínica Star Medica que se ubica en la zona sur poniente de la ciudad.

María del Carmen madre de la pequeña relató que desde su nacimiento tiene problemas pulmonares por lo que la internaron en la clínica, pero ya no podían seguir pagando la atención privada y optaron por llevarla al hospital dependiente de la Secretaría de Salud.

Explicó que al llegar al hospital ubicado en la avenida 20 de noviembre se le negó la atención pese a sus problemas de respiración.

“No nos quieren atender, nos dicen que no está el doctor y llevamos dos horas y media aquí, ya llevamos dos tanques de oxígeno, le hicieron los estudios de Covid-19 pero nos dan los resultados hasta mañana no es una seguridad, pero necesita de la atención médica, de la clínica nos mandaron para acá para que se atendiera porque si no se podía morir, eso no entienden los doctores son inhumanos”, detalló.

La familia se plantó en los bajos del Hospital Pediátrico para pedir la intervención de la menor debido a que ya no podían costear el hospital privado.

Fue alrededor de las 7:00 de la tarde y en medio de la desesperación por parte de la familia, que la menor fue ingresada de urgencia para poder atender su problema de respiración.