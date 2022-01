Familia pide apoyo para trasladar a Veracruz a hijo que fue atropellado en EU

Veracruz, Ver.- Una desesperada madre de familia pide apoyo al Gobierno de Veracruz y a la ciudadanía para juntar el dinero necesario para trasladar a su hijo desde Georgia, Estados Unidos a Veracruz luego de que fue atropellado por un ciudadano que manejaba en presunto estado etílico.

Según lo relatado por la familia, el joven Roque Vega Casas originario del municipio de Soledad de Doblado, trabajaba en el estado de Georgia al sur de los Estados Unidos desde hace 16 años.

Sin embargo, el pasado 31 de diciembre del 2021 fue atropellado por una persona que conducía en presunto estado de ebriedad.

Su condición es grave, incluso ya no presenta signos vitales y podrían desconectarlo en cualquier momento y la familia pide la colaboración de alguna dependencia del estado para traer al joven a su pueblo natal porque no cuentan con los recursos.

“Amigos de mi hermano nos avisaron del terrible accidente que sufrió, el está en una condición grave, mi madre esta destrozada porque mi hermano se fue hace 16 años a trabajar, el se dedico a trabajar y es un buen ciudadano, responsable no se metía con nadie, no se merece esto, queríamos buscar la manera de obtener una visa humanitaria para mi mamá pero nos comentan que quizá desconecten a mi hermano, estamos muy tristes porque estamos tan lejos y no podemos hacer nada, lo único que pedimos es que la gente se toque el corazón y nos apoye económicamente o asesorarnos con alguien de gobierno”, indica Silvia Vega, hermana de la víctima.

Comenta que su madre, Francisca Casas Cano desea traer a su hijo para el municipio de Soledad de Doblado en donde nació y creció hasta los 21 años que decidió buscar una mejor calidad de vida en el sueño americano.

Las personas que deseen donar apoyar económicamente a la familia pueden hacerlo depositando en la cuenta BBVA 4152 3136 1758 1975 a nombre de Silvia Vega Casas.