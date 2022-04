Bloquean la calle Enriquez en Xalapa ¿qué exigen?

Familiares del menor Mitchel bloquearon la calle Enríquez para exigir la destitución de la titular de la fiscalía séptima Yesenia Zavaleta Méndez.

La madre del menor Gloria Martínez Mortera asegura que la funcionaria de procuración de justicia, habría incurrido en actos de corrupción y parcialidad para favorecer al padre del menor con la guarda y custodia.

"Mi hijo fue sustraído el 2 de abril, he presentado pruebas, he presentado todo, pero el papá de mi hijo sale a dar una declaración en donde argumenta violencia, va más de una semana, desconozco de lo que haya presentado como pruebas en contra de mi esposo y la suscrita, porque no la tienen".

Asegura que tiene pruebas de que el papá del menor y su abogado, se reúne con la fiscala séptima, tratando de armar una carpeta, a su decir, inexistente.

"El papá de mi hijo en la misma declaración que hizo argumenta que apenas se está integrando la carpeta ¿y no se supone que ya se debió haberla integrado desde un principio para entregarle al menor y rescatarlo como lo manejó?"

Refiere que respetarán el debido proceso, pero exigen que la fiscal séptima, "no siga metiendo mano negra diciendo, corrompiendo los principios de legalidad y justicia, porque yo soy la más interesada en que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer".

Acusa a la fiscala y al padre de su hijo de estar tratando de "armar una mentira" por lo que pide "legalidad, transparencia, y justicia" y que no se permita que este gobierno anticorrupción se manche por autoridades como esta fiscal".