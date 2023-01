“Que nos los devuelvan con vida”, piden familiares de Antonio y Ricardo

Xalapa, Ver.-Familiares y amigos de Antonio Díaz Valencia, profesor y líder comunitario y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, desaparecidos desde el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán se manifestaron este domingo en Plaza Lerdo para exigir su aparición con vida.

El padre de Ricardo, Arturo Lagunes Moreno, quien radica en Xalapa pide al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que intervenga ante sus homólogos en Michoacán y Colima para que “nos los devuelvan con vida”.

“Ellos fueron levantados en los límites de Colima y Michoacán por grupos desconocidos hasta la fecha, no tenemos conocimiento de nada de ellos hasta este momento, no sabemos de su paradero y el motivo de esta manifestación es solicitar que se presenten, que nos los busquen, que nos los encuentren, que nos los presenten con vida”, remarca.

Lagunes Moreno dijo que cada minuto que pasa es crucial porque no tienen ninguna noticia de ninguna instancia, aunque se dijo sabedor de que, aunque estén trabajando, no siempre pueden dar notificaciones para no entorpecer las investigaciones; sin embargo, el resultado que esperan independientemente de las instancias y sus estrategias, es encontrarlos con vida.

Recuerda que su hijo radica en Colima con su familia, pero él ha trabajado durante 35 años en la educación en el estado de Veracruz y es veracruzano originario de San Andrés Tuxtla.

“Por ese motivo me atrevo a plantearle al gobernador de todos los veracruzanos que interceda ante sus homólogos, gobernadores de Michoacán y de Colima para que nos ayuden a activar más las búsquedas, solicito que me reciba una entrevista para ampliarle los detalles del caso y ver de qué manera se puede sumar a apoyarnos”.

¿Qué piensan los familiares del motivo que genero la desaparición?

Expone que su hipótesis es que lo ocurrido fue motivado por el trabajo jurídico de su hijo en esa zona donde desapareció para lograr el cambio comunitario.

“Nosotros pensamos que la raíz del problema está ahí, pero bueno, cada una de las autoridades tendrá su propia investigación, no nos han informado de ningún caso como ese, que haya amenazas, situaciones, simplemente se vio el hecho. Ese tipo de trabajos a veces tocan intereses para defender ciertos derechos de las personas, pensamos que por eso pueda ser una circunstancia así”.

Desde el viernes pasado, en diversas sedes, se han realizado manifestaciones en el país a propuesta de amigos, familiares, comisiones internaciones quienes les han mostrado su respaldo dado que Ricardo ha colaborado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con muchos casos.

“Ya son 13 noches, 14 días que no tenemos información, no sabemos qué estén haciendo, en dónde estén, en qué condición estén, si están comiendo, si tiene agua, si los tienen amordazados, si están en las humedades con frío y cuanta cosa”, abunda.

Familiares de Antonio Díaz Valencia, profesor y líder comunitario y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos se manifestaron / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 22 de enero la Resolución 1/2023 mediante la cual otorga medidas cautelares a favor Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. También solicitó al gobierno de México redoble los esfuerzos para determinar su situación y el paradero.