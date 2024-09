Familiares de Claudia Esther Martínez exigen localización de la joven desaparecida en Poza Rica

Familiares de Claudia Esther Martínez Solís, desaparecida el pasado15 de septiembre en Poza Rica protestaron en el centro de la ciudad para denunciar que no hay avances de la Fiscalía General del Estado para dar con su paradero.

Claudia Solís, su madre, recordó que ese día salió con su novio al centro de ese lugar a comprar un regalo y no volvieron a saber de ellos.

Policiaca

¿Qué exigen los familiares de Claudia Esther Martínez Solís?

Ante la falta de respuestas este jueves, 19 de septiembre, llegaron a la capital del estado para pedirle al gobernador Cuitláhuac García Jiménez su intervención para dar celeridad a los trabajos de búsqueda.

"Ellos nos dicen que están trabajando, pero entendemos que es un enlace y todo tiene que venir desde acá (Xalapa); cada minuto que es decisivo para que mi hija esté bien. Señor Gobernador usted es padre y no le deseo la angustia que estamos pasando. Escúchenos, ayúdanos, atiende nuestro llamado, el Magisterio y yo hemos estado contigo y solamente te pido tu ayuda”.

Acusaron que aunque interpusieron la denuncia, tuvieron que pasar 24 horas para que empezaran a trabajar.

Además, denunció que la Fiscalía no ha conseguido reunir los datos entre los posibles testigos aunque existe una cámara que sí captó a la joven de 20 años y su pareja Uriel Hazael Bravo García ese día que desaparecieron.

“Hay cámaras y demás y no quieren facilitar información porque claramente nos lo han dicho tienen miedo. Tienen miedo porque en Poza Rica y en Veracruz y en todo México, aunque nuestro gobierno diga que no hay delincuencia, que estamos tranquilos, no es cierto".

Expuso que en Poza Rica la delincuencia "está a la orden del día, los levantamientos, ejecuciones y demás y la gente tiene miedo de hablar”.

El día de la desaparición de Claudia Esther Martínez Solís

De acuerdo con sus familiares, la pareja salió a comprar un regalo para uno de los amigos de él en la colonia Santa Emilia, cerca de las 11:15 horas del 15 de este mes se les vio por última vez y después de las 12:00 ya no respondieron sus teléfonos.

Según la ficha de búsqueda Claudia mide 1.53 metros, ese día usaba pantalón de mezclilla, camisa blanca y sandalias tipo Crocs, tiene 20 años y un tatuaje en la mano izquierda.