Familiares de desaparecidos y estudiantes de la UV realizaron performance de catrinas

En el marco de la celebración de Día de Muertos, integrantes del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz y estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana realizaron un performance de catrinas.

En el centro de Xalapa, los estudiantes acompañados de familiares con personas desaparecidas se vistieron de catrinas en homenaje a quienes no están con nosotros, pero también para recordar a aquellos que son buscados.

Maquillaje de calavera, velas, flores y fichas de búsqueda acompañaron a quienes este día hicieron visible su molestia ante la falta de actuación de las autoridades estatales y federales para las familias con personas desaparecidas.

El performance fue observado por transeúntes y personas que se encontraban en el centro de la capital, quienes mostraron su apoyo a quienes exhibieron los nulos resultados de las autoridades y la Fiscalía General del Estado en el tema de desaparecidos.

Onésimo González, padre buscador de su hijo Cristian Iván González Rueda, señaló que esta actividad se relaciona con la exigencia hacia las autoridades para que atiendan el problema de desapariciones que sr tiene en la entidad desde hace varios años.

“Estas celebraciones significan mucho para nosotros porque es el recuerdo de la falta de actuación de las autoridades y la carencia de respuesta a nuestras exigencias”, dijo.

Refirió que cada vez que se acude a las autoridades para pedir reportes nunca hay resultados o apoyos.

“Lo mismo pasa con la Comisión Estatal de Búsqueda a la que se le pide apoyo, yo les pedí apoyo para realizar una búsqueda en la barranca de Cerro Gordo, donde fue la última vez que lo vieron, pero no se me ha apoyado con eso”, expresó.

Mencionó que su hijo, quien se dedicaba a la reparación de celulares, desapareció el 9 de febrero de 2022 y la última vez fue visto en Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata.

Comentó que meses después de que desapareció su hijo fue encontrado el taxi en el que se trasladó con un grupo de amigos, pero, según el peritaje, la unidad no tenía rastros ni ADN que pudiera proporcionar algún indicio de lo sucedido.

“Nosotros le hemos pedido a las autoridades apoyo, pero no lo tenemos, pedí que me permitieran ver el taxi, pero me lo negaron, no puede ser que no tenga ni un cabello, ceniza de cigarro, porque mi hijo fuma bastante, o algo que permita tener indicios de lo sucedido”, expuso.

