Familiares de Everardo “N” piden que se investigue su supuesto suicidio; temen participación de policías

Veracruz, Ver.- Familiares de Everardo “N” joven que presuntamente se suicido en los separos de la comandancia de la Policía Municipal de Las Vigas exigen que se investigue su extraña muerte porque pudo haber participación de los encargados del orden

De acuerdo con Jazmín Falfán, prima del ahora occiso, el joven fue levantado por los elementos de la Policía Municipal alrededor de las 11:30 de la mañana del 1 de enero por supuestas faltas administrativas.

🗣️Familiares de Everardo exigen se investigue su extraña muerte en separos de la comandancia de la Policía Municipal en #LasVigas



Sin embargo, unas horas después el joven fue declarado muerto por presunto suicidio, lo que les parece muy extraño porque durante su detención fue fuertemente golpeado por los encargados del orden.

“Hay mucha discrepancia, no coinciden las declaraciones de los policías, hay manipulación en la autopsia, no nos queda claro nada pero estamos seguras que Everardo no tenía intenciones de suicidarse, menos que lo haya planeado en unas horas dentro de la cárcel, queremos que se investigue que fue lo que en realidad paso porque hay testigos que aseguran que Everardo estaba orinando en la calle cuando fue detenido por los policías y estos lo golpearon sin razón, orinar en la calle no es delito grave”, denunció la joven.

En entrevista telefónica indicó que hay mucho temor y preocupación en la población de las diversas comunidades que comprende Las Vigas por los constantes abusos de la policía contra los jóvenes ya que no es el primer caso.

“Esta vez fue Everardo pero todos estamos expuestos a sufrir de abusos y vejaciones de parte de los policías, hace unos días también otro joven fue levantado, golpeado y le quitaron su dinero, le retiraron el dinero de su tarjeta, no es justo que se actúe con tanta violencia y sin ley”, agregó.

Everardo era un joven de 24 años que dejó en la orfandad a una menor por lo que vecinos de colonias como El Paisano, Tejeria, El Arenal, Anillo y demás realizarán una serie de movilizaciones de forma pacifica para pedir que se abra una investigación en torno al supuesto suicidio y que se castigue a los policías que actúen por encima de la ley.