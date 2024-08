"Nadie se acercó": familiares de menor fallecido piden a CFE arreglar instalaciones [Video]

Veracruz, Ver.- A un año del fallecimiento del menor Ivemael en la colonia La Laguna en la ciudad de Veracruz, Yoisi Alejandra Mena Pacheco pide a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que arregle sus instalaciones ante el riesgo de que con las presentes lluvias vuelva a ocurrir otra tragedia, porque hay escuelas cerca de la zona de peligro.

En rueda de prensa, señaló que después de que una descarga eléctrica le quitó la vida a su hijo de apenas 13 años, la CFE puso oídos sordos al caso y no se comunicó con la familia ni para ofrecer el pésame y tampoco ha ido a componer sus líneas eléctricas.

“Yo lo único que pido es que CFE arregle sus instalaciones para que no vuelva a ocurrir otra tragedia, es algo muy doloroso porque cerca de ahí está una primaria que sufre de descargas eléctricas durante las lluvias, ya tiene tiempo que están así. La Comisión no tiene en buenas condiciones sus instalaciones (..) nadie se acercó con nosotros, no cubrieron los gastos, ni el funeral”, expresó.

Local CFE anuncia corte de energía eléctrica por 7 horas en zona norte de Veracruz

En tanto, Rodrigo Rodríguez Sánchez, abogado de la familia, explicó que la tragedia fue provocada por una irregularidad de la CFE por la falta de mantenimiento y supervisión de sus líneas eléctricas y de sus sistemas de distribución de energía llamados transformadores.

Indicó que las líneas eléctricas que le quitaron la vida al menor son las mismas que conducen a la Escuela Primaria Manuel Medina Miranda y el jardín de niños Marcelino Tuero Molina, lo que representa un peligro latente.

“Las condiciones siguen siendo las mismas y están generadas para que suceda una nueva tragedia, CFE no se da cuenta o es omisa que ahí están más niños y muy probablemente pueda suceder otra vez”, expuso.

Puntualizó que el transformador de la zona y sus líneas incumplen con las normas mexicanas, según un experto que ha evaluado la zona.

Familiares de menor que falleció electrocutado piden que CFE arregle sus líneas ante el riesgo de más accidentes ‼️🗣️



📹 Ingrid Ruiz/Diario de Xalapa pic.twitter.com/CQZjiPQADq — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) August 8, 2024

“Un ingeniero en materia eléctrica hizo la evaluación de la zona de riesgo y determinó que CFE en su poste carece de algo que se llama conductor neutro corrido que impide que haya descargas, esto está atentando directamente con la norma oficial mexicana que se conoce como estancias eléctricas y también con la construcción de instalación aéreas en media y baja tensión”, detalló.

Los familiares del menor piden a la Comisión Federal Electricidad acudir al predio La Laguna para arreglar la red eléctrica de la calle de Vasco de Quiroga entre Árbol de la Pochota y Árbol de la noche triste.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento del joven en Veracruz?

El pequeño Ivemael, quien era conocido como “Canutito”, falleció el pasado 29 de julio del 2023; según los hechos, el menor se trasladaba en su bicicleta y después de que pasó por un enorme charco se recargó en la protección de una vivienda y al contacto con el agua sufrió la descarga que le provocó la muerte.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️