Gonzalo salió a correr y ya no regresó a casa; familiares exigen su localización

Este lunes familiares y amigos de Gonzalo Hernández Landa, reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 22 de marzo en el municipio de Coatepec, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir su búsqueda y localización con vida.

De acuerdo con su madre Rita Landa Valdés, el joven salió de su domicilio en la calle Primera de Cuauhtémoc, de la colonia centro alrededor de las 10:30 de la mañana y a 13:59 horas su celular ya había sido apagado, por lo que pidió el apoyo de la autoridad.

“Nos falta Gonzalo, nos falta mi hijo, una madre desesperada, acudo a los medios porque quiero que me ayuden, no puede salir tan lejos”, dijo.

Se trasladaba en el vehículo de su mamá, un Volkswagen-Jetta, color negro, modelo 1998, mismo que tampoco ha sido localizado por las autoridades.

¿A dónde se dirigía Gonzalo y en qué zonas lo han buscado?

Gonzalo se dirigía rumbo a Xico, a la zona de Las Puentes, donde acostumbraba correr para entrenar, prepararse y participar en una carrera de atletismo que estaba programada para el sábado 25 de marzo en el puerto de Veracruz, pero a la fecha no ha regresado.

Agregó que en su casa lo esperan su concubina, su hija de apenas seis meses de nacida y su madre; Gonzalo laboraba en un estacionamiento público, además de que también realizaba trabajos particulares, pero no había recibido amenazas.

“Por eso estamos aquí, no tengo ningún avance, eso fue desde el miércoles, para mí ya son muchos días porque él nunca se va, no tarda tantas horas en regresar a su casa y sobre todo en no comunicarse conmigo. Su teléfono desde ese día dejó de sonar”, añadió.

Sostuvo que su familia lo ha buscado en congregaciones y colonias de Coatepec y Xico, sobre todo en la zona de Las Puentes y San Marcos, sin que hayan podido obtener una pista o algún indicio.

¿Qué dicen las autoridades sobre la desaparición de Gonzalo Hernández Landa?

Señaló que la única respuesta de las autoridades es que siguen en investigación, pero no hay resultados de ello.