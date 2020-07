Familiares de joven asesinado por policía desconocen rumbo de las investigaciones

Veracruz, Ver.- Familiares de Jonathan Antonio desconocen las investigaciones que se han hecho tras la muerte de su hijo a manos de elementos de la Policía Municipal y acusan que se les ha negado información al respecto.

De acuerdo con Marco Antonio Niño Hernández, padre de la víctima ya pasó una semana desde el horrible hecho donde su hijo perdió la vida “de manera accidental” y hasta el momento no se les ha brindado información del seguimiento que se hace.

Local De manera voluntaria, se entrega policía Municipal que disparó accidentalmente a joven

Hasta el momento desconocemos que han hecho, nos han ocultado la información, este es mi tercera vuelta que doy para pedir el reporte de la libreta, yo necesito saber cómo sucedió esto, porque me mataron a mi hijo, eso no fue accidente, fue un asesinato acusó.

Insistió que fueron tres balas las que acabaron con la vida del chico y no una como lo reportan las autoridades.

“En el seguro social me dijeron que estaba muy delicado, salieron dos médicos de guardia y me dijeron que mi hijo estaba muy delicado porque recibió tres impactos de bala, tres y no uno como dicen, uno fue en el brazo, otro en la espalda que le daño el pulmón y se lo contrajo y el otro le rozo el corazón, yo no puedo creer más que a los médicos del IMSS".

En tanto, Patricia Flores madre del joven pidió justicia para su hijo porque aseguró que era un chico bueno que se dedicaba únicamente a trabajar y que resulta injusto que haya muerto en medio de tanta mentira.

"Estoy frustrada, llena de dolor qué pasa por qué esconden, estamos aquí porque investigué y me dijeron que había una audiencia a las 10, pero no nos avisaron nada, pidiendo entrar y que nos digan que pasó. No entiendo qué esconden piensan que se me va a salir un disparo también, necesito saber que fue y ver al hombre que le disparó a mi hijo", declaró en medio del dolor y la frustración.

Te puede interesar: Muere hombre que habría recibido disparo accidental de policía

Los familiares se presentaron a las instalaciones de la Fiscalía ubicas en la avenida Rafael Cuervo en la ciudad de Veracruz y advirtieron que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por el mal manejo que se ha dado a las investigaciones y el ocultamiento de la información.

Finalmente, los padres de la víctima aseguraron que ninguna autoridad se ha acercado ni quiera a darle las condolencias y que el funeral fue pagado por la empresa donde trabajaba su hijo.

“Leímos en los medios que el alcalde Yunes dijo que se acercó a nosotros, que nos aportó ayuda jurídica, que nos ayudó con los gastos y fue mentira porque ni si quiera tuvieron el valor de hablarnos y decir estamos con su dolor, nadie, ni decir soy el secretario de Yunes, nadie", denunció el señor Marco Antonio.