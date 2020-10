Familiares de jóvenes desaparecidos en Soledad exigen acelerar labores de búsqueda

Veracruz, Ver.- Familiares de Javier García Cruz y Adán Jovanny Montero Montero, reportados como desaparecidos en el municipio de Soledad de Doblado, afirmaron que autoridades no han realizado la búsqueda de los jóvenes, a pesar de presentar la denuncia.

Julia García, hermana de Javier, señaló que desde el 2 de octubre que perdieron comunicación con ellos se inició la búsqueda por parte de amigos y familiares de Soledad de Doblado.

Del mismo modo, indicó que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado con sede en la ciudad de Veracruz, que desde entonces no ha presentado ninguna información.

“Desde ese día no ha regresado a su casa, no tengo comunicación con él, su teléfono no contesta, manda a buzón y no tenemos respuesta, nos hemos estado moviendo pero no pasa nada, no vemos movimiento, nuestra preocupación es que no vemos que los estén buscando”.

Rosa María Montero Viveros, madre de Adán Jovanny Montero Montero, señaló que no se observa que los elementos policiacos realicen alguna búsqueda en el municipio, como ha ocurrido en otras ocasiones.

De acuerdo con los familiares de los desaparecidos, ambos avisaron que se encontrarían para asistir juntos a un convivio, sin embargo, al pasar de las horas perdieron comunicación con ellos.

La motocicleta de uno de ellos fue localizada abandonada en una comunidad del municipio, sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha dado más información sobre el caso.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió fichas para contribuir en la localización de los jóvenes.

Adán Jovanny Montero Montero, de 22 años, mide 1.72 metros, ojos café claros, piel blanca, cabello oscuro lacio y corto, además tiene un tatuaje en brazo derecho y pantorrilla derecha, con una cicatriz en el antebrazo; la última vez que se comunicó con sus familiares fue en Soeldad de Doblado.

Javier García Cruz, de 29 años, mide 1.72 metros, ojos café oscuro, piel morena clara, cabello castaño oscuro, rizado y corto, tiene tatuajes en ambos brazos y cicatriz en el pecho; la última vez que se comunicó con familiares fue en Soledad de Doblado.

La fecha de la desaparición de ambos coincide con la desaparición del director del Sistema DIF Municipal, José Luis Sánchez Montiel, quien fue reportado como desaparecido en la localidad de Tenenexpan, del municipio de Manlio Fabio Altamirano, en las cercanías de Soledad de Doblado.