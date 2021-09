Familiares de joven desaparecida denuncian que su expareja la había amenazado

Veracruz, Ver.- Tras la desaparición de María Fernanda Guatemala Partida de 19 años de edad, familiares denuncian que la joven vivía amenazada por su expareja Julio Cesar S. Ch.

En entrevista, Miriam Partida Zamudio madre de la joven estudiante de Derecho en una Universidad privada relató que el pasado sábado 28 de agosto fue la última vez que tuvo comunicación con su hija quien avisó que iría a la fiesta de un amigo de la infancia.

Leer más: Violencia contra mujeres: 821 víctimas en lo que va del año

Explicó que aunque planeaba quedarse a dormir en la casa de su amigo para evitar andar muy de noche, al final decidió tomar un taxi.

Local Trabaja para evitar desaparición de niños en zonas indígenas

“El sábado 28 de agosto estuvo en casa de un amigo tomando sus clases, después se fue a una fiesta, yo me comuniqué con ella a las 8:00 de la noche y le dije que se quedara a dormir allá para que no anduviera tan tarde sola, luego los amigos la vienen a dejar, pero me dicen los amigos que a las 02:00 de la mañana tomo un taxi para venir a la casa y desde ahí no hay más noticias”, dijo.

Mencionó que para el lunes 30 de agosto los familiares levantaron una denuncia por desaparición ya que su hija nunca llegó a la casa y aunque trataron de comunicarse no hubo repuesta en su celular.

La entrevistada comentó que su hija tenía casi dos meses que se había separado de su pareja quien la había amenazado por lo que temen que éste pudiera estar involucrado en su desaparición.

“Mi hija vivió con un hombre que la golpeaba, la tenía amenazada, un día la dejo encerrada, pero pudo escaparse y llegar a la casa a contarnos todo, nosotros le ofrecimos el apoyo para que siguiera estudiando, mi hija se alejó de él, pero él seguía rondando la colonia, estaba al acecho. Ahorita que desapareció fuimos a su casa, pero se burló de nosotros al igual que su familia, hasta parece que celebro”, externó.

Comentó que en la denuncia por desaparición se indicó el posible vinculo con Julio Cesar y aunque ya ha sido citado en dos ocasiones se ha negado a dar la cara.

“Queremos que se investigue a Julio César, tememos que pueda estar involucrado en la desaparición de mi hija, somos una familia de escasos recursos que no nos metemos con nadie, mi hija tuvo la mala suerte de encontrarse a ese hombre que de novios nunca mostró ningún tipo de violencia, pero cuando vivió con ella se la paso maltratándola y ahora no sabemos nada de ella”, insistió.