Familiares de Luis Felipe recuerdan al joven en su cumpleaños con emotivo video

Veracruz, Ver.- Con un emotivo video de Luis Felipe Vázquez González dirigiéndose a sus alumnos y a sus mentores para despedir el ciclo escolar, familiares piden justicia por el asesinato del joven que este viernes estaría cumpliendo 27 años ya que personal de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) no ha regresado al domicilio para continuar con las investigaciones.

De acuerdo con Misael Vázquez González padre del joven lo único que se les ha informado es que el personal que inicio el caso será removido y no hay fecha para que se den a conocer avances de las investigaciones.

Comenta que desde el martes que se dieron los desafortunados hechos la recamara del joven egresado de la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Veracruzana quedó sellada y no se permite el ingreso de los familiares para que revisen si están sus pertenencias.

Lo único que saben es que el presunto agresor se llevó el teléfono celular y la computadora que son piezas claves que pudieran dar con el responsable del crimen.

“Estamos inconformes porque la Fiscalía no nos ha informado nada, ayer hable con la persona que según iba a llevar el caso y me salió con que ya lo removieron, que ya no va a estar en Veracruz, ya no me está pareciendo el actuar de la dependencia porque sabemos que hay muchos casos que se quedan sin revolver porque no hay interés de las autoridades, no queremos que pase lo mismo con mi hijo, queremos justicia y no es justo que nadie ha regresado a revisar el cuarto, sigue igual tal como lo dejaron con la sangre y desordenado y no podemos entrar, estamos desesperados”, es lo que expresa con desesperación el padre de familia.

La familia quiso recordar al joven este día de su cumpleaños con un emotivo video donde se muestra a un Luis Felipe agradeciendo a sus alumnos y mentores por el voto de confianza que le dieron para ser su maestro.

En el video con una duración de dos minutos con 55 segundos, el joven alienta a sus alumnos a continuar esforzándose para alcanzar sus objetivos y se refiere a cada uno de sus alumnos por sus nombres diciendo “muchas gracias”.

“Mi corazón estará con cada uno de ustedes, gracias por no darse por vencidos niños por su esfuerzo y su trabajo a pesar de vivir una situación una difícil, gracias, padres por su apoyo y compromiso (..) niños nunca se den por vencidos, nunca dejen de luchar, nunca te conformes hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo diferente, mira hacia atrás y siéntete orgulloso de lo que has logrado mira hacia adelante y crea el brillante futuro que tanto mereces y en cada paso recibas la guida de Dios”, es parte del mensaje.