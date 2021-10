Familiares de Luis Felipe piden a FGE avances en la investigación a una semana de su asesinato

Veracruz, Ver.- A una semana del asesinato del joven Luis Felipe Vázquez López familiares exigen avances de la investigación a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque temen que el caso quede impune como ocurren con otros crímenes.

De acuerdo con Misael Vázquez López padre de la víctima lo último que se les informó es que al parecer el personal que estaba a cargo del caso fue removido a otros asuntos y desconocen si se está llevando una investigación para dar con el responsable del asesinato de su hijo.

Pide Obispo a autoridades investigar asesinato de Luis Felipe quien era maestro de catecismo

Comenta que este lunes contrataron a un especialista en temas legales para que pueda asesorar a la familia ya que son ignorados en la Fiscalía.

No descartó que puedan realizar alguna movilización para presionar a las autoridades a que informen sobre algún avance que se tenga con respecto al asesinato de su hijo ocurrido el pasado martes 12 de octubre en el interior de su domicilio en la colonia Las Amapolas.

“Nosotros somos ignorantes del proceso, no sabemos nada y contratamos a un abogado para que nos apoye con las vueltas, los trámites, hemos querido contactar a alguien de la Fiscalía pero somos ignorados, el comandante que ,e había dado su teléfono me dice que ya no puede ayudarme que ya esta fuera del caso, estamos desesperado, queremos justicia porque pasa el tiempo y las cosas se enfrían, cuantos crímenes quedan impunes y no queremos que pase lo mismo”, es la demanda.

Cabe destacar que este martes se cumple una semana del asesinato de Luis Felipe Vázquez López quien era egresado de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana.

Desde su asesinato distintas voces de la sociedad se han unido en una misma para pedir justicia por este crimen desde la misma Universidad Veracruzana hasta el Diócesis de Veracruz ya que el joven ejercía sus estudios como maestro en una escuela del fraccionamiento Sotavento además de dar catecismo a menores en la capilla de San Rafael Guízar y Valencia.