Familiares de paciente que pudo contagiarse de Covid-19 piden revisar su situación

Veracruz, Ver.- Familiares de paciente que pudo haberse contagiado de Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 14 del IMSS se manifestaron para exigir que antes de pasarlo al área de atención le realicen todas las pruebas necesarias para descartar o afirmar el contagio.

Margarita Martínez, madre de Juan Pedro N relató que su hijo ingresó a la clínica hospitalaria en el mes de enero, debido a complicaciones por el cáncer que padece.

Explicó que según reportes de los mismos doctores, su hijo se recuperaba satisfactoriamente y estaba por ser dado de alta.

Sin embargo, comentó que ahora le informaron que su hijo de 39 años de edad pudo haberse contagiado de coronavirus por lo que era necesario subirlo al área de atención Covid-19 para su atención y debido tratamiento.

Entró desde enero, decían que ya estaba casi recuperado y ahora nos salen que pudo haberse contagiado porque hay muchos pacientes enfermos y el riesgo de contagio es latente

Con pancartas en mano, los familiares y amigos del joven hacen un llamado a las autoridades del gobierno estatal para que antes de cualquier pronostico se revise su situación.

Pedimos que a mi hijo no la suban al sexto piso que ahí no están seguros, le van a tomar estudios, sospechan que tiene el virus, pero no están seguros, él está aquí por cáncer, no por el virus, les pido, les suplico que me ayuden a que mi hijo no suba a sexto piso, por amor de Dios, se los suplico

Mencionó que luego de que se le dio a conocer que su hijo podía estar contagiado no ha recibido ninguna información de cómo sigue.

Los inconformes se plantaron esta tarde a las afueras de la UMAE 14, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc al norte de la ciudad para pedir la intervención del gobierno estatal y la Secretaría de Salud.