Familiares de pacientes en clínica Santa Lucía desconocen sobre presuntos contagios

Veracruz, Ver.- Familiares de pacientes de hemodiálisis en la clínica Santa Lucía de Veracruz desconocen sobre las supuestas infecciones que se registraron, tras asegurar que sus internos se encuentran sanos y reciben periódicamente sus tratamientos.

Luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se desplegó un equipo de supervisión a la clínica “Santa Lucía” ubicada en la avenida Miguel Ángel de Quevedo por la denuncia de un paciente sobre una presunta infección en sus catéteres, este jueves sus instalaciones operan de manera normal.

Aunque no hay quien proporcione información oficial, los familiares de algunos pacientes rechazaron que hubiera una situación de contagios.

Blanca Estela Cervantes, explicó que su paciente recibe la hemodiálisis tres veces a la semana y el proceso demora hasta cuatro horas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Familiares de pacientes explican la situación que viven

Blanca Estela Cervantes, una de las familiares aseguró que su esposo, Miguel Zapata Torres lleva tratándose desde hace tres años en la clínica mencionada y que hasta ahora no se ha presentado ninguna irregularidad.

Explicó que su paciente recibe la hemodiálisis tres veces a la semana y el proceso demora hasta cuatro horas.

“El ya va para tres años, viene a hacerse hemodiálisis, entra a las 10 y sale a las dos de la tarde más o menos, no se me ha infectado de nada, ha estado bien, yo lo acompaño siempre, lo dejo en la entrada porque a mi no me dejan pasar y aquí lo espero, ha salido bien”, afirmó.

Comentó que viajan desde el municipio de La Antigua para recibir el tratamiento y que los gastos son absorbidos por el IMSS por lo que reiteró que no tienen ningún problema.

En tanto Marta Paredes, familiar de Leonardo Paredes otro de los pacientes que se tratan en esta clínica, comentó que se ha brindado una buena atención.

“Mi papá tiene 75 años y viene a hemodiálisis desde hace dos años, venimos de la zona de Cardel, mi papá no ha tenido ningún problema, su atención ha sido buena, ha ido mejorando por la hemodiálisis, él es diabético, pero se le complicó el cuadro por la insuficiencia”, expresó.

Las instalaciones no son visibles al exterior porque cuentan con mallas oscuras que impiden ver hacía el interior y el personal se negó a brindar información; el policía que resguarda las instalaciones pidió que no se tomarán fotografías ni videos del lugar.

La clínica se encuentra dentro de una plaza comercial donde hay varios locales de comida y una tienda de conveniencia que es visitada por estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz (Itver).